Quatro mortes e mais 4.550 infeções por covid-19 no Luxemburgo

Redação Os internamentos voltaram a subir nos últimos três dias. Há agora 79 pessoas a receber tratamento hospitalar.

A variante Omicron continua a fazer crescer os casos de covid-19 no Luxemburgo. No último fim de semana, incluindo sexta-feira, as autoridades de saúde registaram 4.550 novos casos de infeção, números ainda assim abaixo dos registados no fim de semana anterior, quando foram contabilizadas 5.497 novas infeções.

Registaram-se quatro mortes por covid-19 no Grão-Ducado nos últimos três dias.

Por outro lado, os internamentos voltaram a subir: há 79 pessoas internadas neste momento, 71 em enfermaria (+8 ) e oito em unidades de cuidados intensivos (-2 ).

No final da semana passada, a taxa de positividade da doença tinha atingido um valor elevado - 37,11%, que baixou para 18,66% neste último balanço.



