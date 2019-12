Quatro meses após a passagem do tornado, que causou estragos nas comunas de Pétange e Bascharage, várias casas ainda estão muito danificadas.

Quatro meses depois do tornado famílias afetadas não vão passar Natal nas suas casas

Quatro meses após a passagem do tornado, que causou estragos nas comunas de Pétange e Bascharage, várias casas ainda estão muito danificadas.

Os trabalhos de limpeza ainda estão a decorrer em Pétange e Bascharage. As seguradoras pagaram até agora 40 milhões de euros para reparara as casas danificadas o mais rapidamente possível. No entanto, espera-se que as obras demorem mais alguns meses a estarem concluídas.

Na quarta-feira à noite, foi organizada uma pequena festa em Pétange para agradecer a todos os que participaram nos trabalhos de limpeza. As equipas de resgate e os voluntários foram elogiados pela efusão da solidariedade. 400 pessoas foram convidadas, segundo revelou à RTL o presidente da câmara (comuna9 de Pétange, Pierre Mellina. Os vestígios da passagem do tornado na sexta-feira, 9 de agosto, ainda hoje são claramente visíveis. Seis meses é o tempo necessário para restaurar a maioria das casas afetadas. O que significa que muitas das vítimas não vão celebrar o Natal nas suas casas este ano."Fomos capazes de restaurar três casas. Nestes casos os danos foram menos graves e os habitantes podem regressar. Mas ainda há 28 famílias que terão que celebrar o Natal fora das suas casas", disse Mellina. Ainda há pessoas afetadas que têm problemas com o seguro, segundo o presidente da câmara de Pétange. "Como presidente da câmara de Pétange, planeie três etapas. O primeiro passo é fazer um balanço da situação do seguro. Depois veremos o que é possível conseguir junto do ministério. Para o que faltar, reuniremos em março/abril. Temos um fundo, para o qual houve doações de cerca de um milhão de euros. E vamos distribuí-lo o melhor possível de acordo com os danos que não estão cobertos", afirmou à RTL Pierre Mellina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.