Os cidadãos estrangeiros indiciados por delitos como homicídio, tráfico de seres humanos e assalto à mão armada.

Luxemburgo 2 min.

Europol

Polícia europeia procura quatro homens por crimes cometidos no Luxemburgo

Maria MONTEIRO Os cidadãos estrangeiros indiciados por delitos como homicídio, tráfico de seres humanos e assalto à mão armada.

A Rede Europeia de Equipas de Busca Ativa de Fugitivos (ENFAST, no acrónimo em inglês) e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) lançaram esta quarta-feira a campanha "Fugitivos Mais Procurados da UE" de 2022, "focada em fugitivos que são membros de grupos de crime organizado em toda a Europa", de acordo com o comunicado divulgado no site da Europol.

Entre os mais de 50 perfis divulgados pelas autoridades europeias, há quatro indivíduos que são procurados por crimes cometidos no Luxemburgo e/ou com ligações ao Grão-Ducado.

É o caso de Rigo Wendt, alemão de 51 anos procurado desde fevereiro de 2019 por tráfico de seres humanos e lenocínio. O homem é acusado de trazer jovens mulheres da Alemanha para o Luxemburgo para integrarem o seu serviço de prostituição. Os eventos terão decorrido entre 2012 e 2019 e, na altura, Wendt era dono de três bordéis na Alemanha, incluindo o Club Pearls, em Trier, bastante conhecido na zona transfronteiriça.

Suspeito de tentativa de homicídio no Luxemburgo é um dos mais procurados na Europa A polícia do Luxemburgo colocou o albanês Edinjo Pulti, 40 anos, na lista dos 'Mais Procurados da Europa', da Europol. Pulti é procurado por tentativa de homicídio e tráfico ilegal de armas.

Assalto à mão armada e tentativa de homicídio

Já Zarko Pijanovic, também conhecido por Zarko Stefanovic, de 39 anos, é considerado perigoso pelas autoridades europeias. O cidadão sérvio é procurado desde maio de 2020 por suspeita de assalto à mão armada a uma joalharia na Cidade do Luxemburgo, que terá acontecido a 18 de julho de 2008. Foram levados 64 relógios no valor de centenas de milhares de euros. Segundo a Europol, Pijanovic fará parte do grupo "Pink Panthers", responsável por vários outros roubos na Europa.

Também o albanês Edinjo Pulti, de 36 anos, está no radar da polícia desde janeiro de 2021 e é acusado de uma tentativa de homicídio. A 2 de agosto de 2020, o homem terá esfaqueado duas pessoas várias vezes em Pétange, sendo que a principal vítima sofreu ferimentos graves na zona do estômago. De acordo com a Europol, o crime teve outros dois cúmplices, que já foram identificados e presos. Pulti terá sido visto pela última vez a 20 de fevereiro deste ano numa discoteca em Shkodra, na Albânia.

Autoridades apelam à cooperação de cidadãos

Abdullah Khodor, cidadão com nacionalidade alemã e líbia de 23 anos, é procurado desde dezembro de 2019 pela polícia e é considerado perigoso. O suspeito terá participado num assalto a uma casa particularmente violento em Gonderange a 17 de dezembro de 2017. Uma mulher e a sobrinha menor terão sido atacadas pelos dois assaltantes, que levaram joias e dinheiro e destruíram o telefone para que a polícia não pudesse ser contactada.

Em comunicado, a ENFAST e a Europol apelam aos cidadãos da UE que visitem o site com as fotografias e informações sobre os suspeitos e verifiquem se reconhecem algum deles e se têm informações úteis sobre os seus paradeiros. No caso dos fugitivos procurados pelo Luxemburgo, quem tiver alguma pista pode enviá-la através do site da Europol ou do email fast.lux@police.etat.lu.

A primeira campanha "Fugitivos Mais Procurados da UE" foi lançada em 2016 e, desde então, já foram publicados 335 perfis de alegados criminosos. Destes, 120 foram presos, sendo que 43 das detenções foram possibilitadas pela divulgação destas informações pelas autoridades europeias.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.