Os internamentos mantêm-se, no entanto, estáveis. Há ainda uma morte a registar.

Covid-19

Quase quatro em cada dez testes foram positivos. Luxemburgo regista 3.073 novas infeções

Redação Os internamentos mantêm-se, no entanto, estáveis. Há ainda uma morte a registar.

O relatório desta quarta-feira respeitante às novas infeções por covid-19 no Grão-Ducado indicam um novo pico de infeções, com 3.073 novos casos da doença registados. A última vez que o país tinha registado um númeto tão elevado de novas infeções foi no passado dia 19 de janeiro.

Registou-se uma nova morte devido à doença provocada pelo novo coronavírus.

Foram rrealizados 7,894 testses nas últimas 24 horas e a taxa de positividade da infeção está quase nos 40 % - atualmente calculada em 38,94%. O que significa que quase quatro em cada dez testes foram positivos durante o dia de terça-feira.

Os internamentos mantêm-se, no entanto, estáveis. Há 58 pessoas em enfermaria (menos uma) e 12 em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

Mais de 6.600 reinfeções por covid-19 no Grão-Ducado A ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirma que este número tem vindo a aumentar nas últimas semanas.

Entretanto, soube-se esta quarta-feira que o número de pessoas que ficam infetadas com covid-19 mais do que uma vez está a aumentar no Luxemburgo. O alerta já tinha sido dado a semana passada por especialistas e a ministra da Saúde vem agora confirmá-lo.

Segundo Lenert, no total foram registadas até ao momento mais de 6.600 reinfeções pelo vírus SARS-CoV-2, número que levou a tutela a monitorizar estes casos mais de perto.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.