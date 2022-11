Um total de quatro pessoas foram detidas e os oficiais apreenderam 144 sacos de drogas, entre outras coisas.

Polícia

Quatro detidos em grande operação anti-droga na área da Gare

Na noite de sexta-feira, 11 de novembro, a polícia efetuou um controlo em grande escala no distrito da estação ferroviária da Cidade do Luxemburgo entre as 19h30 e as 24 horas. Vários pubs e arredores foram controlados no contexto da criminalidade da droga e das leis de imigração e bebidas alcoólicas.

Cerca de 30 pessoas foram verificadas. Quatro pessoas foram detidas por ordem do Ministério Público por violação da legislação sobre drogas e levadas perante o juiz de instrução na manhã deste sábado. Uma pessoa foi colocada no Centro de Retenção.

Um total de 144 sacos de droga, 90,5 gramas de marijuana, cerca de 80,5 gramas de haxixe, 8,6 gramas de cocaína e sete telemóveis, bem como uma grande soma de dinheiro foram confiscados durante a operação.

Um total de 40 agentes policiais e alfandegários, apoiados por dois cães farejadores de droga da polícia, estiveram envolvidos no controlo.

