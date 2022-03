O corpo de Marco Alves Santos, na altura com 46 anos, foi encontrado no dia 5 de agosto de 2021, no rio Mondego.

Crime

Quatro detidos em caso de português residente no Luxemburgo encontrado morto na Figueira da Foz

Tiago RODRIGUES Quatro pessoas foram detidas na sequência da investigação do Ministério Público luxemburguês sobre o caso de um português residente no Luxemburgo que foi encontrado morto no rio Mondego, perto da Figueira da Foz, em Portugal, em agosto de 2021.

O português era residente no Grão-Ducado e, "uma vez que não se podia excluir que o(s) autor(es) deste crime também vivesse(m) no Luxemburgo, o Ministério Público luxemburguês abriu um inquérito judicial a 7 de setembro de 2021".

Foto: Polícia grã-ducal

Desde então, a Polícia Judiciária do Luxemburgo tem vindo a trabalhar "em estreita colaboração" com as autoridades portuguesas para investigar as circunstâncias da morte de Marco Alves Santos.



Na passada quarta-feira, dia 9 de março, a Polícia Judiciária deteve quatro pessoas: a companheira do falecido (45 anos), a mãe desta (64 anos), o parceiro da mãe (54 anos) e o filho do primeiro casamento da vítima (25 anos).

No dia seguinte à detenção, "os quatro suspeitos foram interrogados pelo juiz de instrução que decidiu, no final do interrogatório, colocar as três primeiras pessoas em prisão preventiva e submeter a quarta a supervisão judicial", acrescenta o comunicado da Justiça.



O Ministério Público relembra que "a investigação ainda está em curso e numerosas verificações estão ainda a ser efetuadas".

