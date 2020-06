Saúde, escolas, teletrabalho e 5G são os temas das petições que vão a discussão.

Quatro debates públicos no Parlamento. Dois já têm data marcada

Saúde, escolas, teletrabalho e 5G são os temas das petições que vão a discussão.

Quatro petições públicas conseguiram alcançar as 4.500 assinaturas necessárias para ir a debate no Parlamento, sendo que duas delas já têm data marcada e vão ocorrer antes das férias de Verão.

Na segunda-feira, 29 de junho, às 10:30, vai a debate a petição 1535 que reivindica um subsídio único para as pessoas que trabalham no setor da saúde. Uma forma de agradecer o desempenho que tiveram durante este período de crise contra a covid-19.

A cinco dias do fim do ano letivo, ou seja a 10 de julho (14:00), vai a debate a petição 1550, que exigia a reabertura de todas as escolas e estruturas de acolhimento somente a partir de setembro. O objetivo era proteger as crianças. No entanto, as escolas já reabriram e a partir desta segunda-feira, 29 de junho, os alunos até vão deixar de estar divididos em dois grupos. Antes da reabertura da escola fundamental a 25 de maio, o ministro da Educação, Claude Meisch, já se tinha encontrado com a peticionária.

Após as férias de verão, há mais dois debates públicos previstos. No entanto, a data ainda não foi estipulada. Uma das petições pede um quadro legal do teletrabalho no Luxemburgo e outra reivindica a proibição das redes móveis de quinta geração (5G).



