Quatro centros de vacinação anticovid-19 sem vagas

O Luxemburgo tem seis centros de vacinação contra a covid-19 mas apenas dois estão neste momento disponíveis para novos autoagendamentos. A confirmação foi hoje dada à Rádio Latina pelo Ministério da Saúde que explica a situação com a “falta de recursos humanos”.

As pessoas que têm tentado fazer uma marcação num dos centros de vacinação perto do local de residência podem ter tido problemas em fazê-lo. De facto dos seis centros existentes no país só dois é que ainda têm vagas. Trata-se dos centros da LuxExpo, em Kirchberg, e do de Mondorf-les-Bains.

Uma situação que levou muitas pessoas a queixarem-se nas redes sociais, sobretudo residentes no norte do país e que agora têm de se deslocar até ao bairro de Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.

A Rádio Latina contactou esta segunda-feira o Ministério da Saúde que confirmou esta situação, sublinhando que “de facto todas as vagas para novos autoagendamentos já estão ocupadas” e que “as pessoas que desejam ser vacinadas devem-se dirigir a um dos dois centros disponíveis”.

Questionado ainda pela Rádio Latina sobre se as autoridades pretendem abrir vagas noutros centros de vacinação para além do da LuxExpo e do de Mondorf, o Ministério da Saúde esclarece que isso não está previsto, argumentando que implicaria recorrer a “demasiados recursos humanos face aos profissionais da saúde disponíveis”.

“De facto, é-nos muito difícil ter os recursos humanos disponíveis nos centros de vacinação em alternância 6/7 dias, das 7h às 19h. Para abrir novas vagas no norte teríamos de fechar outra noutra região do país”, conclui o ministério.

Os outros quatro centos de vacinação do país (AirRescue, no Findel, e Victor Hugo, em Limpertsberg, Ettebruck e Esch-sur-Alzette) não estão encerrados mas já não aceitam novos autoagendamentos.

Nesta altura, vacinam as pessoas que já marcaram há algum tempo, a exemplo daquelas que vão receber a segunda dose.



