Quatro assaltos na véspera de Natal

Na véspera de Natal, quatro casas foram assaltadas, tal como anunciado pela polícia no domingo. Em todos os casos, os assaltantes escaparam, até agora.

O primeiro assalto registou-se na Rue de la Liberté em Strassen por volta das 19 horas. No seu regresso a casa, os residentes terão visto duas pessoas a fugir do seu jardim. Várias patrulhas policiais foram imediatamente envolvidas na busca, mas os assaltantes conseguiram escapar. Foi aberta uma investigação. Quase ao mesmo tempo, entre as 19h00 e as 19h30, os assaltantes tiveram acesso a uma casa isolada em Mondorf-les-Bains. De acordo com a polícia, um vizinho viu uma pessoa a fugir. A polícia forense está a investigar o caso. Além disso, uma casa na rue du Kiem na capital foi assaltada por volta das 22.30h. Presume-se que os assaltantes partiram uma janela na parte de trás da casa para terem acesso às instalações. As investigações prosseguem também neste caso. Finalmente, agentes da polícia relatam que uma casa na zona residencial de Millewee em Bertrange foi assaltada por volta da meia-noite. Pode assumir-se que os assaltantes bloquearam as persianas na parte de trás da casa e depois forçaram a abertura das janelas. Foi efectuada uma busca aos suspeitos de assalto nessa noite, mas até agora não houve resultados. Os cientistas forenses estão actualmente a investigar o caso.

