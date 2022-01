Os serviços de emergência confirmaram que o Samu foi mobilizado duas vezes.

Relatório

Quatro acidentes, cinco feridos. O balanço das últimas horas nas estradas do Luxemburgo

Cinco pessoas ficaram feridas em quatro acidentes rodoviários registados entre a noite de sábado e a manhã deste domingo.

Os serviços de emergência confirmaram que o Samu foi mobilizado duas vezes, segundo a RTL.

O primeiro acidente que exigiu a intervenção do Samu ocorreu na Grand Rue em Wasserbillig por volta das 20h40 e provocou um ferido. As circunstâncias do acidente ainda não foram determinadas.

Os serviços de emergência foram ainda chamados para a estrada que liga Larochette a Angelsberg (CR118). O acidente envolveu apenas um veículo e ocorreu por volta das 22h30, também com um ferido a registar.

Dois outros acidentes foram comunicados ao 112, incluindo uma colisão entre dois carros que deixou dois feridos entre Bous e Remich e um acidente semelhante em Hollerich, que provocou um ferido.

