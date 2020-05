No Dia Mundial da Hipertensão Arterial, que se assinala este domingo, a tutela alerta que uma em cada duas pessoas não sabe que sofre desta doença.

Quase um terço da população do Luxemburgo sofre de hipertensão arterial

Susy MARTINS

Ao todo 31% da população adulta do Luxemburgo sofre de hipertensão arterial, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No Dia Mundial da Hipertensão Arterial, que se assinala este domingo, a tutela alerta que uma em cada duas pessoas não sabe que sofre desta doença.Considerada uma patologia silenciosa, a hipertensão pode destruir os vasos sanguíneos e órgãos vitais como o coração, o cérebro e os rins, provocando doenças muito graves.

A hipertensão arterial constitui o principal fator de risco de muitas doenças cardiovasculares, primeira causa de óbito no Grão-Ducado.Daí a importância da despistagem. O Ministério da Saúde sublinha que “todos os adultos” devem estar atentos e medir a tensão regularmente.Uma alimentação saudável e exercício físico regular são as melhores armas para lutar contra a doença, ao passo que o tabaco, o álcool e o consumo excessivo de sal e açúcar são os piores inimigos.

Neste contexto de crise sanitária devido ao novo coronavírus, as autoridades alertam que os pacientes que sofrem de uma hipertensão arterial complicada são considerados como pessoas vulneráveis e mais frágeis à infeção por covid-19. Dos doentes hospitalizados com covid-19 nos cuidados intensivos, um terço a metade sofrem de uma hipertensão complicada.

