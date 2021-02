Desde o último trimestre do ano passado, a polícia registou 400 assaltos e 450 tentativas de arrombamento.

Quase um milhar de assaltos e tentativas de arrombamento desde outubro de 2020

A polícia registou quase um milhar de crimes relacionados com assalto e tentativa de arrombamento desde outubro de 2020, no Luxemburgo.

Segundo um relatório citado pela RTL, desde o último trimestre do ano passado, foram reportados às autoridades 400 assaltos e 450 tentativas de arrombamento de casas.

Embora, no geral, esses números reflitam uma diminuição de 200 casos, face ao mesmo período em 2019, as tentativas de arrombamento duplicaram. De acordo com o texto, a polícia fez, durante esse período, mais de 4.000 controlos e deteve 34 suspeitos de arrombamento, desde outubro.

Garagens e caves são o novo alvo

Com o regresso do teletrabalho e a suspensão das aulas, as famílias passam mais tempo em casa, pelo que os alvos dos assaltantes têm sido, nos últimos tempos, outros espaços das habitações.

De acordo com a polícia, garagens e caves são agora os alvos preferenciais dos assaltos.

