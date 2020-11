A distribuição gratuita de fruta aos alunos é feita uma vez por semana com o objetivo de promover o seu consumo regular.

Quase quatro toneladas de fruta distribuídas nas escolas do Luxemburgo

No âmbito do programa do Governo “Fruit for School” (fruta para a escola), criado em 2010, foram já distribuídas 3.759 toneladas de fruta aos estabelecimentos escolares do país, tanto nos liceus como nas escolas fundamentais (pré-escolar e primária).

A distribuição gratuita de fruta aos alunos é feita uma vez por semana com o objetivo de promover o consumo regular de fruta e favorecer o desenvolvimento de bons hábitos alimentares. Segundo o ministro da Agricultura, Romain Schneider, em resposta a uma questão parlamentar, embora as maçãs sejam a fruta mais distribuída, os alunos gostam sobretudo das bananas biológicas e das tangerinas. Em contrapartida as peras sãs os frutos que os jovens menos gostam.

Para evitar o desperdício alimentar é elaborado para cada escola um plano que estipula exatamente a quantidade de fruta necessária. Por outro lado, Romain Schneider acrescenta que há uma grande flexibilidade do lado dos produtores de forma a poder cancelar uma encomenda no último momento. Uma situação que se tem repetido durante a crise sanitária.

O ministro da Agricultura explica ainda que o ministério tem aumentado a quantidade de fruta que é produzida localmente e por pequenos produtores.



