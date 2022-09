A greve da SNCF vai dificultar a vida dos trabalhadores transfronteiriços e pode causar perturbações na circulação até sexta-feira.

Transportes

Quase não haverá comboios entre Metz e o Luxemburgo esta quinta-feira

Redação A greve da SNCF vai dificultar a vida dos trabalhadores transfronteiriços e pode causar perturbações na circulação até sexta-feira.

A Sociedade Nacional dos Caminhos-de-Ferro Franceses (SCNF, na sigla em francês) anunciou, esta quarta-feira, a realização de uma ação "social, nacional e interprofissional" que vai condicionar o tráfego ferroviário do Grande Este.

No Luxemburgo, a greve afetará particularmente a linha que liga a capital a Metz. Segundo o horário publicado pela SCNF, apenas alguns comboios sairão de Thionville e Metz entre as 6h57 e as 9h24.

Depois disso, haverá várias horas sem comboios previstos, sendo que se prevê que volte a haver comboios a partir das 16h. Contudo, os últimos comboios a sair do Luxemburgo para Metz e Thionville partem às 18h28 e 17h46, respetivamente.

Já a linha que liga a capital a Longwy não será implicada pela redução do tráfego ferroviário, uma vez que é operada pelos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL).

Os passageiros poderão, ainda, deparar-se com algumas interrupções na circulação na sexta-feira, "ao início da manhã".

Os horários previstos para esta quinta-feira podem ser consultados no site TER Grand Est, na aplicação SCNF ou nos horários publicados pela empresa aqui.

