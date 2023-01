O facto de no Luxemburgo o número mínimo de horas de aulas práticas ser de apenas 16 horas poderá ser uma das explicações para a elevada taxa de chumbos.

Quase metade dos alunos falha no exame de condução no Luxemburgo

O facto de no Luxemburgo o número mínimo de horas de aulas práticas ser de apenas 16 horas poderá ser uma das explicações para a elevada taxa de chumbos.

Cerca de metade dos alunos falha no exame prático de condução, no Luxemburgo.

Dados avançados pela RTL, que cita a Sociedade Nacional de Circulação Automóvel (SNCA), revelam que no ano passado foram feitos 14.639 exames práticos de categoria B. Apenas cerca de 51% dos alunos passaram. Mesmo assim, a taxa melhorou ligeiramente face a 2021, ano em que a taxa de sucesso foi de 48,9%.

De acordo com Tim Wagner, um instrutor contactado pelo canal luxemburguês, o facto de no Luxemburgo o número mínimo de horas de aulas práticas ser de apenas 16 horas – na Alemanha são exigidas 24, em França 20 e na Bélgica 30 – poderá ser uma das explicações para a elevada taxa de chumbos. Outra das explicações poderá ser o aumento do trânsito.

O profissional defende por isso um aumento do número mínimo de aulas e frisa também que a condução acompanhada pode ser uma ajuda. Em 2022, entre os alunos que passaram no exame, a maioria tinha recorrido a esta opção.



