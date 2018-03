A polícia luxemburguesa deteve 17 traficantes de droga desde o início do ano no Luxemburgo, segundo o ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider.

Quase duas dezenas de traficantes detidos

Os números foram revelados no âmbito de uma questão parlamentar do deputado Franz Fayot (LSAP). Segundo Étienne Schneider, este ano, em menos de três meses, foram já detidos 17 traficantes de droga no país. De acordo com o mesmo responsável, no ano de 2017 foram presos 55 traficantes, enquanto em 2016 foram detidos 160.

Apesar dos esforços do Governo para travar a insegurança sentida no bairro da Gare do Luxemburgo, o ministro reconhece que o reforço da presença policial nesta zona da capital tem-se traduzido na deslocalização dos toxicodependentes e traficantes para outros bairros da cidade do Luxemburgo.

Em 2017, o Governo abriu uma nova esquadra da polícia na zona “Gare-Hollerich”, o que revela, na opinião do ministro, que “a polícia está a fazer tudo o que pode para melhorar a situação”.

Segundo dados do ministro, a nova esquadra é procurada todos os meses por cerca de 350 pessoas, tendo sido reforçada com mais 14 agentes.

A este número juntam-se os 30 polícias que operam nas imediações da estação central dos caminhos de ferro e responsáveis pelo patrulhamento noturno nos bairros da gare e de Hollerich.

