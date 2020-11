É o cantão com mais infeções, seguido da cidade do Luxemburgo (1825 casos). Veja o mapa dos casos no país e saiba quais os quatro cantões onde o vírus está a contagiar mais.

Quase 5.000 novas infeções registadas em Esch-sur-Alzette este mês

A "situação está estável, mas as infeções continuam muito elevadas", declarou a Ministra da Saúde esta semana justificando assim a necessidade de adotar o "confinamento parcial" no Grão-Ducado.

A “situação está estável, mas as infeções continuam muito elevadas”, declarou a Ministra da Saúde esta semana justificando assim a necessidade de adotar o “confinamento parcial” no Grão-Ducado.



O balanço semanal do Ministério da Saúde divulgado ontem comprova que o vírus continua a propagar-se pelo país com intensidade, com as novas infeções a aumentar em cada cantão do país. O Luxemburgo é atualmente o país da Europa onde o vírus circula mais, segundo os dados da OMS relativos ao número de infeções por cada 100 mil habitantes.

Esch-sur-Alzette e a cidade do Luxemburgo mantém-se como os locais com mais infeções. Entre 2 e 22 de novembro registaram-se no cantão de Esch 4980 casos positivos para a infeção do novo coronavírus, e na capital 1825 novos casos.

Covid-19. Luxemburgo regista mais seis mortos e 773 novas infeções No total, a epidemia já provocou 294 mortes e 32 8873 infeções. O número de doentes nos cuidados intensivos aumentou para 44.

O cantão do Luxemburgo sem contabilizar os números da capital surge em terceiro lugar com mais infeções, 983 casos nas últimas três semanas, e Capellen na quarta posição, com 739.

Já Viaden com 87 novas infeções e Echternach com 280 casos são os cantões menos afetados pela doença.

Contudo, há outra leitura importante a fazer: as novas infeções por 100 mil habitantes que revela o quanto o vírus está ativo e a circular.

Neste mês de novembro, existem quatro cantões com maior intensidade viral da covid-19, com mais de 175 casos por 100 mil habitantes, como mostra o mapa do Ministério da Saúde.

Esch-sur-Alzette, Diekirch, Wiltz e Clervaux são os cantões onde o vírus da covid-19 circula mais. Já em Echternach, Grevenmachen e Luxemburgo (sem contabizar os números da capital) são os cantões menos afetados, tendo até 145 casos por 100 mil habitantes.

Veja aqui o mapa das infeções entre 2 e 22 de novembro no Grão-Ducado.





