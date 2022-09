Trata-se de um montante único que varia entre 200 e 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar.

Quase 31 mil já pediram para receber os subsídios de vida cara e de energia

Susy MARTINS Trata-se de um montante único que varia entre 200 e 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar.

O Fundo Nacional de Solidariedade recebeu até agora cerca de 31 mil pedidos de pessoas que querem usufruir do subsídio de vida cara e do subsídio de energia. Um dado revelado pelo Ministério da Família e que contabiliza os pedidos até final do mês de agosto.

As famílias que recebem o subsídio de vida cara recebem automaticamente o subsídio de energia. Trata-se de um montante único que varia entre 200 e 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar.

Quem não tem direito ao subsídio de vida cara [Allocation de vie chère (AVC) em francês] pode, no entanto, fazer o pedido para o subsídio de energia. Nesse caso, o rendimento pode ser até 25% mais elevado do que o rendimento elegível para o AVC.

Recorde-se que os pedidos podem ser feitos até ao próximo dia 31 de outubro, uma vez que prazo foi prolongado, pela segunda vez.

Para incentivar mais pessoas a fazerem o pedido e a usufruírem desta ajuda criada para atenuar o aumento dos preços da energia, o Governo pretende avançar, esta semana, com uma nova campanha de informação.





