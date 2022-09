A taxa de incidência aumentou a partir dos 75 anos.

Covid-19

Quase 30% dos casos da semana passada foram reinfeções

Catarina OSÓRIO A taxa de incidência aumentou a partir dos 75 anos.

Na semana de 29 de agosto a 4 de setembro, houve 1.020 pessoas com testes positivos para a covid-19, sendo que 298 foram reinfeções, representando 29% de todos os casos da semana passada. A informação consta no relatório semanal covid-19 do Ministério da Saúde.

Das pessoas infetadas pela primeira vez foram registados 715 casos, ligeiramente menos que os 777 casos na semana anterior. A idade média das pessoas diagnosticadas com a doença é de 43,7 anos.

As viagens ao estrangeiro foram a fonte mais frequente dos novos casos (36%), seguidas pelo círculo familiar (19%), e pelo lazer (8%). A percentagem de fontes indeterminadas de infeção diminuiu (25%).

Em relação às hospitalizações houve ainda quatro doentes nos cuidados normais (metade da semana anterior) e apenas um nos cuidados intensivos. A média de idades dos hospitalizados é de 54 anos. Não houve registo de novas mortes relacionadas com a covid-19.

Entre 29 de agosto a 4 de setembro o número de testes PCR realizados durante o mesmo período foi de 4.937 pessoas. A 4 de setembro, o número de infeções ativas diminuiu para 1.821 e o número de pessoas curadas aumentou para os 284.464.

Taxa de incidência aumentou entre os mais velhos

A taxa de incidência diminuiu para 111 casos por 100.000 habitantes em 7 dias, em comparação com 120 casos por 100.000 habitantes na semana anterior. De salientar, que as reinfeções e os autotestes certificados são incluídos no cálculo da taxa de incidência.

Entre 29 de agosto e 4 de setembro, a taxa de incidência diminuiu no grupo dos 0-9 anos (-14%), dos 25-49 anos (-10%) e no grupo de 60-74 anos (-34%).

Em sentido contrário, registou-se um aumento entre os mais velhos. A maior subida verificou-se nos é 85+ (+63%), seguida pelo grupo etário 75-79 (+38%).

A taxa de incidência mais baixa verifica-se nos 0-19 anos (entre 78 e 95 casos por 100.000 habitantes), enquanto a taxa de incidência mais alta é registada no grupo etário 35-59 (entre 226 e 240 casos por 100.000 habitantes).



No período abrangido, a taxa de reprodução efetiva (Rt) diminuiu para 0,87 (1,02 na semana anterior), e a taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, rastreio de contactos) diminuiu de 15,74% para 14,58%.

Vacinação

Na semana passada foram administradas 1.390 doses, elevando o número total de vacinas administradas para 1.290.223.

Um total de 474.549 pessoas têm um calendário de vacinação completo, correspondendo a uma taxa de vacinação de 79% em relação à população vacinada (com mais de 5 anos de idade).

