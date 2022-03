Só num dia houve 400 pedidos e prevê-se que o número continue a subir rapidamente.

Quase 3.000 pedidos de proteção temporária de refugiados ucranianos no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Cerca de 2.900 refugiados ucranianos já tinham solicitado o estatuto de proteção temporária no Luxemburgo até terça-feira à noite, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração, Jean Asselborn. Só num dia houve 400 pedidos e prevê-se que o número continue a subir rapidamente.

Na manhã de terça-feira, o Ministro tinha avançado à RTL que cerca de 2.500 refugiados ucranianos já tinham chegado ao Luxemburgo nos últimos dias. Até à noite, surgiram mais 400 pedidos de proteção temporária no país. Os números estão a aumentar rapidamente e começam a ter impacto nas capacidades de recepção do Grão-Ducado.

"Acontece que temos hoje [terça-feira] cerca de 1.000 pessoas nas nossas instalações. Temos atualmente 1.400 camas disponíveis. Esta manhã, estávamos com 2.500 pedidos. Esse número subiu para 2.900 durante o dia. Assim se pode ver como isto está a evoluir rapidamente. Em breve teremos 3.000 pedidos", explicou Jean Asselborn, em nova entrevista à RTL, na terça-feira à noite.

Todos os requerentes de proteção internacional têm direito a 200 euros por mês e por pessoa, independentemente se estão numa estrutura do Estado ou numa família de acolhimento.

O estatuto de proteção temporária é concedido aos refugiados ucranianos em toda a Europa. Aqueles que têm este estatuto estão autorizados a trabalhar no Luxemburgo. As crianças terão acesso ao sistema de ensino luxemburguês. Segundo o Ministério da Educação, entre 700 a 800 crianças ucranianas em idade escolar já chegaram ao Grão-Ducado. Têm também direito a cuidados médicos e psicológicos.

Segundo o Ministro da Imigração, o país dispõe atualmente de cerca de 1.400 camas em estruturas de acolhimento para recém-chegados, sendo que está previsto criar mais camas na LuxExpo, em Kirchberg, e na comuna de Contern.



Asselborn disse ainda que 200 camas estão disponíveis no Centro Cultural Moutfort, mas estão quase todas ocupadas. Um grande armazém foi transformado e remodelado durante alguns dias, a fim de proporcionar alojamento temporário a 500 pessoas, incluindo os refugiados que terão de sair da Luxexpo até 11 de abril, o mais tardar.

Na sexta-feira passada, Jean Asselborn pediu para que os cidadãos do Grão-Ducado não utilizem os próprios meios para viajar para as fronteiras da Ucrânia para trazer de volta os refugiados, a não ser que tenham providenciado um alojamento a médio prazo. O objetivo é não sobrecarregar as estruturas e ter tempo de gerir a situação.

