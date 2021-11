Ao todo, 10.874 trabalhadores vão ser abrangidos pelo novo regime de desemprego parcial.

Quase 11 mil trabalhadores vão ser abrangidos pelo desemprego parcial

Henrique DE BURGO

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 616 pedidos de desemprego parcial relativos ao mês de dezembro de 2021.

O Ministério da Economia refere em comunicado que dos 616 pedidos, 534 referem-se ao mecanismo especial covid, 61 são do setor de manufatura, 20 estão relacionados com as inundações do passado mês de julho e um pedido refere-se ao vínculo da dependência económica.



