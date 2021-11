Foram registados mais 556 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Número mais alto deste ano tinha sido atingido a 16 de novembro.

Quarta vaga. Luxemburgo com recorde de casos em 2021

Ana B. Carvalho

Segundo os últimos dados comunicados pelo ministério da Saúde do Luxemburgo, o país registou 556 novos casos de covid-19 em 4.780 testes realizados nas últimas 24 horas, o que resultou numa taxa positiva de 11,64%. É um valor recorde em 2021, uma vez que o número mais alto deste ano tinha sido registado a 16 de novembro, quando o país contabilizou 491 novas infeções em 24 horas. Não houve mortes a registar no último dia.

Existem neste momento 3.816 infecções ativas no Grão-Ducado e há 37 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares normais ( mais um do que no dia anterior) e onze pacientes em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que na terça-feira.

Segundo os dados do Ministério da Saúde 82.674 pessoas recuperaram do vírus.

No Luxemburgo 444.472 pessoas receberam a sua primeira dose de imunização contra o novo coronavírus e 426.659 pessoas cumpriram o plano de vacinação completo.





Cientistas temem aumento exponencial de casos no Grão-Ducado



A situação pandémica tem-se agravado no Luxemburgo e as projeções apontam para um crescimento exponencial de novos casos nas próximas semanas. Esta é a conclusão do último relatório da Task Force Covid-19, publicado na sexta-feira.

Atualmente, o país regista um ligeiro aumento de casos diários com uma média de 227 casos diários (eram 206 na semana anterior), o que segundo os cientistas aponta para uma evolução exponencial. Também a média semanal das hospitalizações tem aumentado, passando de 28,7 casos diários para os 36,7 intermanentos/dia.

As projeções da Task-Force indicam que no mês de janeiro se possa chegar a 60 hospitalizações nos cuidados de saúde normais e a 25 internamentos nas unidades de cuidados intensivos. Indicadores que levam os cientistas a reiterar a importância de respeitar as medidas de segurança e de higiene, até que se atinja a imunidade de grupo.

O pior cenário possível, segundo os cientistas, é que as vacinas deixem de funcionar mais cedo do que o previsto, sobretudo se entretanto surgirem novas variantes. Atualmente, 100% dos casos no Luxemburgo devem-se à variante Delta.

