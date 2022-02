O Ministério da Saúde recomenda a quarta dose para as pessoas vulneráveis com mais de 18 anos.

Covid-19

Quarta dose recomendada para pessoas imunocomprometidas com mais de 18 anos

Tiago RODRIGUES O Ministério da Saúde recomenda a quarta dose da vacina contra a covid-19 a pessoas imunocomprometidas ou pacientes de diálise a partir dos 18 anos.

"Qualquer pessoa imunocomprometida (transplantes de órgãos ou células estaminais hematopoiéticas, pacientes submetidos a quimioterapia linfopénica ou tratamentos imunossupressores, ou aqueles com imunodeficiência primária) ou paciente de diálise a partir dos 18 anos de idade pode obter uma quarta dose de vacina", lê-se no relatório semanal sobre a covid-19 no Luxemburgo.

Segundo o Ministério da Saúde e a Direção da Saúde, a quarta dose deve ser tomada pelo menos três meses após a última injeção. A lista de pessoas vulneráveis elaborada pelo Conselho Superior para as Doenças Infecciosas pode ser consultada aqui.

As pessoas em questão podem receber a quarta dose diretamente através do seu médico de clínica geral ou registando-se através do seu médico em no site Myguichet.lu.

Uma vez inscritas na lista, as pessoas serão contactadas pela linha de apoio à vacinação para marcar uma consulta num dos centros de vacinação do país.

