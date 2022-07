Os maiores de 60 anos já elegíveis para a quarta dose vão receber convite por correio.

Quarta dose da vacina covid-19 recomendada para maiores 60 anos

Ana Patrícia CARDOSO Os maiores de 60 anos já elegíveis para a quarta dose vão receber convite por correio.

Seguindo a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla francesa), é recomendada uma quarta dose da vacina covid-19 a maiores de 60 anos, tal como a qualquer pessoa com um fatores de risco de doença grave, independentemente da idade.

Segundo o comunicado do ministério da Saúde, uma quarta dose pode ser administrada com um intervalo de pelo menos quatro meses após a dose de reforço.

Esta dose de segundo reforço tem o objetivo "a manter o elevado nível de proteção contra infeções, doenças graves e morte", lê-se no texto.

Como marcar?

As pessoas com 60 anos ou mais, que receberam o seu último reforço há quatro meses, vão receber no correio um convite do governo luxemburguês para serem vacinadas.

Poderão deslocar-se depois ao centro de vacinação Victor Hugo, que estará excecionalmente aberto entre 12 de Julho e 12 de agosto, ou no seu consultório médico, numa farmácia ou no Impfbus.

O ministério pede às pessoas com um fatores de risco de doença grave com menos de 60 que contactem o médico de clínica geral (que pode vaciná-las diretamente ou encaminhá-las para um centro de vacinação ou outro local de vacinação).



A lista de médicos e farmácias participantes na campanha de vacinação, bem como as datas do Impfbus, estão disponíveis no site.





