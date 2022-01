A quarentena agora só se aplica a alunos e professores que não foram vacinados ou não recuperaram da doença, mesmo em caso de surto de infeções.

Covid-19 nas escolas

Quarentena só para alunos e professores não vacinados ou infetados

Michèle GANTENBEIN

Na segunda-feira, uma publicação no Facebook referia que as quarentenas nas escolas seriam abolidas e que os alunos continuariam a frequentar as aulas, apesar de vários casos positivos numa só turma.

Além disso, o autor da publicação queixava-se de que o Ministério da Educação não estava a comunicar e que os pais estavam confusos. De facto, o Ministério da Educação ajustou ainda mais o sistema de quarentena, que foi praticamente abolido.

Isto de acordo com a resposta a uma pergunta do Luxemburger Wort e a carta oficial enviada às escolas e aos pais pelo Ministério da Educação, na segunda-feira à noite. Diz o comunicado: "As quarentenas aplicam-se apenas a alunos e professores não vacinados ou não recuperados que não participem no programa de testes. No ensino fundamental, 5% dos estudantes não participam nos testes e no secundário são 20%, mas a maioria dos estudantes do secundário são vacinados", esclareceu o Ministério.

Segundo a carta, em casos do cenário 1 (um caso positivo), 2 (dois casos) ou 3 (três a cinco casos), os alunos continuam a frequentar a escola, exceto os que tiveram resultados positivos e os que não participam nos testes.

Mesmo no caso de um surto de infeção (cenário 4), não há necessariamente uma quarentena.

Mesmo no caso de um surto de infeção (cenário 4), não há necessariamente uma quarentena. A comunicação oficial refere que o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, "pode" ordenar uma quarentena a conselho do "Comité de Direção", em que os alunos vacinados ou recuperados são isentos da quarentena. No entanto, não é obrigado a fazê-lo.

Os estudantes que não tenham sido vacinados ou estejam recuperados devem estar em isolamento durante dez dias. Já os estudantes vacinados ou recuperados têm seis dias, com possibilidade de sair do isolamento com dois testes rápidos negativos no quinto e sexto dias. De qualquer forma, a saída da quarentena só é possível com um teste negativo a partir do sexto dia após o contacto.

O que o ministério não diz, mas que também pode desempenhar um papel na adaptação do sistema de quarentena, é que a "Célula de Coordenação" do Ministério da Educação e Saúde - a chamada "Célula Covid" - está irremediavelmente sobrecarregada com o registo de casos e a localização de contactos, e a Direção de Saúde já não consegue acompanhar a imposição de quarentenas.

Além disso, os laboratórios estão sobrecarregados com testes PCR. "Estamos completamente perdidos", disse um membro de uma direção regional quando questionado na segunda-feira à tarde, antes de a carta chegar às direções das escolas. "O sistema é demasiado pesado e incapaz de acompanhar o ritmo", acrescentou.

As escolas tiveram de discutir como poderiam gerir a situação e foram deixadas à sua própria sorte. "Quando o sistema ainda estava a meio caminho de funcionar, podíamos contar com a Direção da Saúde para emitir uma quarentena. Enviámos os estudantes para casa porque sabíamos que dentro de poucos dias viria a ordem oficial de quarentena. Mas agora não sabemos se a Direção de Saúde irá reagir a tempo às nossas notificações e até mesmo ordenar uma quarentena antes do prazo. Já não podemos ter a certeza de que será ordenada uma quarentena. Portanto, não podemos enviar os estudantes para casa", disse o funcionário da direção regional.

Desde o início do novo ano, o Governo não comentou uma única vez publicamente sobre a situação da covid-19 nas escolas.

Do ponto de vista do Ministério da Educação, os testes são o meio mais adequado para garantir a maior segurança possível. A questão sobre até que ponto a "Célula Covid" e a Direção de Saúde já não estão a acompanhar o desenvolvimento foi deixada sem resposta pelo Ministério.

Um efeito colateral positivo da abolição da quarentena do ponto de vista do Governo é que menos professores e pais têm de recorrer à "baixa por razões familiares" para cuidar dos filhos.

Também ficou por responder a questão de por que é que o Ministério da Educação não comunica de forma mais frequente. Desde o início do novo ano, o Governo não comentou uma única vez publicamente sobre a situação da covid-19 nas escolas.

