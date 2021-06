A partir de segunda-feira, o Luxemburgo vai endurecer as regras para viajantes que chegam do Reino Unido. Teste e quarentena são indispensáveis.

Quarentena obrigatória para viajantes que chegam do Reino Unido

Ana Patrícia CARDOSO A partir de segunda-feira, o Luxemburgo vai endurecer as regras para viajantes que chegam do Reino Unido. Teste e quarentena são indispensáveis.

Devido à crescente propagação da variante delta da covid-19 (anteriormente designada por variante indiana) no Reino Unido, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Saúde emitiram, na passada sexta-feira, regras de chegada ao Luxemburgo mais rigorosas.

A partir de segunda-feira, 7, os viajantes que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias devem fazer um teste à covid-19, que pode ser feitos indicando aos laboratórios que estiveram no Reino Unido.

Esta regra aplica-se independentemente da duração da estadia ou da forma como chegaram ao Luxemburgo. Aqueles que chegam por via aérea podem ter um teste gratuito no Findel. Após a chegada ao Grão-Ducado, aplica-se um período de quarentena de pelo menos sete dias.

No sexto dia de quarentena, pode ser feito outro teste - se esta opção for recusada, aplica-se automaticamente um período de quarentena de 14 dias. As pessoas que entram no país vindas do Reino Unido devem também contactar a Inspeção Sanitária por e-mail (contact-covid@ms.etat.lu) ou pelo telefone ( 247-65533).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.