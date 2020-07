O ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo comunicou o requisito obrigatório por parte das autoridades do Reino Unido durante a noite desta quinta-feira.

Quarentena obrigatória para quem viaja do Luxemburgo para o Reino Unido

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo comunicou o requisito obrigatório por parte das autoridades do Reino Unido durante a noite desta quinta-feira.

As autoridades do Reino Unido pretendem introduzir, a partir desta sexta-feira, um requisito de auto-isolamento para os viajantes do Luxemburgo.

Ao abrigo das medidas em vigor, os viajantes do Luxemburgo serão obrigados a auto-isolar-se durante 14 dias e a preencher um formulário de localização de passageiros da Saúde Pública antes da chegada.

As medidas de auto-isolamento abrangem ainda todos os que retornam do Luxemburgo.



O Grão-Ducado está agora na mesma lista que Espanha, Letônia ou Eslovénia, onde as pessoas que chegam a Inglaterra precisam ficar em quarentena.

No caso de entrar no Reino Unido em trânsito aéreo, a obrigação de auto-isolamento não se aplica.



Reino Unido aumenta período de isolamento para infetados de sete para 10 dias Na eminência de uma segunda vaga, o Reino Unido aumentou o período de isolamento. A recomendação para os familiares e pessoas próximas mantém-se nos 14 dias.

O governo britânico declara ainda nas páginas web oficiais que aconselha as pessoas a viajar para o Luxemburgo apenas quando é necessário. No entanto, quem já se encontre no país deverá terminar as suas férias e não precisa de voltar com urgência.

Os regulamentos podem variar ligeiramente, dependendo se está a viajar para Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte. Um certificado médico ou prova de um teste covid-19 negativo não é motivo para isenção do requisito de auto-isolamento.

A lista de países isentos do requisito de auto-isolamento é revista regularmente. Recomenda-se que os viajantes com origem no Luxemburgo se mantenham informados nas páginas web oficiais sobre as modalidades exatas aplicáveis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.