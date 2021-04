O doente deve enviar o comprovativo de baixa médica para o empregador e para a CNS.

Quarentena no estrangeiro é descontada nos dias de folga no Luxemburgo

Susy MARTINS

As pessoas que têm ou querem viajar durante a crise sanitária e que ficam em quarentena no estrangeiro devido a um ‘contacto covid’, têm de descontar os dias de ausência do trabalho do período de férias legais, caso não disponham de um atestado de baixa médica.

Questionada o Ministério da Segurança Social para saber se a Caixa Nacional de Saúde (CNS) comparticipa os cuidados médicos em caso de infeção por SARS-CoV-2 no estrangeiro. Na sua resposta, o ministério explica que em caso de hospitalização no estrangeiro devido à covid-19, aplicam-se os mesmos mecanismos do que para qualquer outra hospitalização.

O doente deve enviar o comprovativo de baixa médica para o empregador e para a CNS. Neste cenário, os dias de ausência do trabalho não implica perda de dias de férias e o tratamento médico é comparticipado pela CNS.

No entanto, em caso de quarentena no estrangeiro não há baixa médica. Isto implica que os visados tenham de descontar os dias de ausência do local de trabalho dos dias de folga.



