Fazem parte do vocabulário diário de toda a gente. Os conceitos são semelhantes, mas no que respeita à pandemia cada um deles significa coisas diferentes.

Covid-19

Quarentena e isolamento são a mesma coisa?

Catarina OSÓRIO

Fazem parte do vocabulário diário de toda a gente. Os conceitos são semelhantes, mas no que respeita à pandemia cada um deles significa coisas diferentes. Relembremos.

Quarentena

Numa publicação recente nas redes sociais o Ministério da Saúde esclarece que a quarentena destina-se a quem teve um contacto de risco com um infetado e não está vacinado ou recuperado.

No Luxemburgo a quarentena tem a duração de sete dias. Logo após o contacto com as equipas de rastreamento é enviado uma prescrição de quarentena para a pessoa em questão. A quarentena termina ao fim dos sete dias com a realização de um teste PCR ao sexto dia, cuja prescrição é enviada pelas autoridades de saúde.

Os vacinados com contacto direto com um infetado estão dispensados da quarentena no Grão-Ducado. Mas as autoridades recomendam que mesmo nestes casos "deve limitar-se os contactos sociais, incluindo dentro do agregado familiar e usar uma máscara FFP2 durante os sete dias seguintes" ao contacto com um infetado. É recomendado ainda um autoteste ao 2º e 4º dia após o último contacto.

Isolamento

O isolamento destina-se aos infetados por covid-19. No Grão-Ducado tem a duração de 10 dias e pode ser encurtado nos casos em que os infetados tenham completado a vacina há menos de seis meses; ou recuperaram de uma infeção por covid-19 há menos de seis meses; ou tomaram a dose de reforço.

Numa das três condições acima mencionadas o isolamento pode ser encurtado para seis dias, se forem realizados dois testes rápidos de antigénio, um ao 5° e outro ao 6° dia, com resultado negativo.

Em todos os outros casos, por exemplo para quem não está vacinado e testou positivo, o isolamento tem a duração de 10 dias.

