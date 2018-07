Quanto ganham e a que têm direito os membros do Governo

A lei estipula os direitos e regalias que os membros do Governo têm durante e após o exercício de funções. Saiba quanto ganham e a que têm direito os membros do Executivo. Estas regras são válidas não apenas para este Governo, mas para todos. As regalias foram analisadas pelo Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, que avalisou o Grão-Ducado.

Paula CRAVINA DE SOUSA A lei estipula os direitos e regalias que os membros do Governo têm durante e após o exercício de funções. Saiba quanto ganham e a que têm direito os membros do Executivo. Estas regras são válidas não apenas para este Governo, mas para todos. As regalias foram analisadas pelo Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, que avalisou o Grão-Ducado.

Salário e ajudas de custo



A lei estipula que o primeiroministro tenha um salário de quase 17.787 euros brutos por mês. Os ordenados mensais dos ministros são um pouco abaixo : de 15.233 euros. Já os secretários de Estado ganham 13.625 euros brutos por mês. Além deste montante, têm ainda direito a um subsídio de representação, que varia entre os 2.460 e os 7.569,2 euros. Aqui a diferença é maior e varia consoante o cargo, seja primeiro-ministro, viceprimeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro ou secretário de Estado. No caso de um ministro acumular várias pastas, só recebe uma vez o subsídio de representação.



Ajuda no desemprego

Os membros do Governo têm direito a uma ajuda quando deixam de exercer as suas funções. Esta ajuda é recebida quando não vão imediatamente para outro emprego e ainda não atingiram a idade de reforma. O valor é de 7.796 euros brutos por ano para o primeiro-ministro e de 6.623 euros para os outros membros do Executivo. A soma pode ser recebida por um período máximo de dois anos. Nos primeiros três meses, a ajuda é igual ao salário.



Carro e segurança



Além daqueles valores, os governantes têm direito a carro e segurança durante o período de governação. Também têm direito ao reembolso das despesas de viagens e de subsistência. Para isso têm de fazer uma declaração detalhada dos gastos.

Cartão bancário para despesas



Os ministros que viajam frequentemente para fora do país – primeiro-ministro, viceprimeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros, e ministro das Finanças, têm um cartão bancário para pagar as suas despesas durante os dias de visita oficial. Têm de apresentar uma declaração semestral, onde discriminam os montantes gastos em cada viagem. Os ministros têm de guardar todas as faturas, uma vez que podem ser pedidas para uma inspeção pelo Tribunal de Contas ou por um membro do Parlamento. O Greco considera que, tal como os salários, também as despesas dos governantes deviam ser públicas.

Nomeação discricionária



Segundo o relatório do Greco, cada membro do Governo tem o poder para, dentro do limite de vagas, nomear alguém sem ter de dar explicações nem fundamentar a escolha. Podem ser pessoas já ligadas à Função Pública ou recrutadas fora da Administração. O seu papel é aconselhar o seu ministro e gerir o respetivo ministério e seus departamentos. Podem assinar pelo ministro e autorizar despesas entre 125 mil e 250 mil euros. O Greco considera que esta forma de nomeação não é transparente e não segue as mesmas regras nem condições de recrutamento e de estágio de um funcionário público. Tendo em conta a importância destes funcionários, o grupo de trabalho recomenda então que sejam implementadas normas para regular o recrutamento de funcionários públicos para funções políticas. A questão é particularmente relevante no caso de funcionários que antes estavam empregados no setor privado, pelo risco que isso representa em termos de imparcialidade e independência da Administração Pública.

