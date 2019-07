Durante a Volta a França o vencedor de cada etapa ganha 11 mil euros e o camisola verde 25 mil euros.

Quanto ganha Egan Bernal por vencer o Tour de France?

Paula SANTOS FERREIRA

Aos 22 anos, o jovem colombiano sagrou-se, este sábado, o mais novo vencedor da prova rainha do ciclismo mundial desde 1909.

Egan Bernal, nascido em Bogotá, e que vive em Andorra quando está na Europa, é o primeiro colombiano a conquistar este feito. Ele é o terceiro mais jovem de sempre, a vencer o Tour de France, depois do francês Maurice Garin, em 1904, com 19 anos e do luxemburguês Francois Faber, em 1909, também com 22 anos, mas mais velho.

Ao vencer a Volta a França, Bernal (Ineos) ganhou ontem 500 mil euros, o valor do primeiro prémio. Mas não só. Porque este colombiano ganhou mais 20 mil euros por ser o melhor jovem do pelotão.

Além dos prémios para os vencedores, organização da prova distribui muitos outras recompensas.

Vamos começar pelos valores dos prémios para os ciclistas classificados no Top 10 desta edição. Geraint Thomas, que conquistou o segundo lugar levou para casa, 200 mil euros e Steven Kruijswijk, a terceira posição, mil euros. Para o quarto lugar, onde ficou Emanuel Buchmann, o prémio é de 70 mil euros, diminuindo para 50 mil euros para o ciclista na quinta posição, Julian Alaphilip. Mas os prémios continuam. Mikel Landa , em 6º lugar recebeu 23 mil euros, Rigoberto Urán (7º), 11.500 euros, Nairo Quintana (8º), 7.600 euros, Alejandro Valverde (9º), 4.500 e Warren Barguil (10º), 3.800 euros.

Há também o prémio das camisolas. Por ser camisola branca, Bernal levou mais 20 mil euros, enquanto Peter Sangan recebeu 25 mil por ser camisola verde, o mesmo que Romain Bardet por ser o melhor na montanha.

A organização premeia também quem ganha cada etapa, com 11 mil euros. Nesta edição do Tour, o ciclista Caleb Ewan foi quem mais lucrou neste capítulo, pois venceu três etapas, ou seja, só aqui levou 33 mil euros.

No fundo todos os ciclistas ganham, pelo menos, mil euros cada um, só por participaram nesta que é a mais emblemática das provas de ciclismo. No total, a organização do Tour distribuiu este ano um total de 2,3 milhões de euros pelos participantes.