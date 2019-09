A edição “Luxemburgo em números 2019” acaba de ser publicada.

Quantas habitações foram autorizadas a ser construidas em 2018 no Luxemburgo?

Susy TEIXEIRA MARTINS A edição “Luxemburgo em números 2019” acaba de ser publicada.

Quantas habitações foram autorizadas a ser construidas em 2018 no Luxemburgo? Esta é uma das inúmeras perguntas para as quais há resposta na nova brochura do Instituto Nacional de Estatística (STATEC). A edição “Luxemburgo em números 2019” acaba de ser publicada.

Respondendo à pergunta inicial, foi autorizada a construção de 5.468 alojamentos em 2018, o que representa uma habitação para dois novos habitantes.

Na mesma publicação, o STATEC revela que atualmente somos 613.000 residentes, entre os quais 95.500 portugueses a viver no Grão-Ducado. Os estrangeiros representam cerca de 47% da população, mas somente 7% têm uma nacionalidade fora da União Europeia.

Outro dado interessante, a superfície agrícola e silvícola (zona verde) do Luxemburgo supera os 85% do território nacional.

A brochura “Luxemburgo em números 2019”, revela ainda que desde o ano 2000, o número de estudantes da Universidade do Luxemburgo passou de 1.400 para 6.400.

Na parte económica do Grão-Ducado fica-se a saber que todos os anos cerca de 3.300 empresas são criadas e mais de 2.800 cessam as suas atividades.