O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, recebeu o Prémio do Provedor Europeu para a Boa Administração de 2021 pelo seu projeto de adaptação digital ao coronavírus. Em abril do ano passado, o presidente da instituição explicava ao Contacto que "é muito importante que a justiça não se torne invisível – sobretudo durante uma pandemia.”

Quando todas as liberdades foram postas em causa, a justiça continuou a operar

Justiça europeia premiada por se ter adaptado à pandemia

O projeto chama-se Justiça Digital durante a Pandemia e foi implementado nos primeiros dias do estado de emergência. Na aurora da crise sanitária, o Tribunal de Justiça da UE criou um sistema único de videoconferência que ligava a sede, no Luxemburgo, aos Supremos Tribunais de cada estado-membro.

Isso permitiu manter o fluxo das audiências perante o Tribunal. Os representantes das partes podiam intervir a partir dos seus países. Também a tradução simultânea, essencial num continente multilingue, pode continuar a funcionar.

A operação foi montada em tempo recorde em 27 países. Era necessário um sistema de comunicação seguro, uma fortaleza de justiça que funcionasse no Luxemburgo, sede do Tribunal, mas também em cada capital. E funcionou.

O Provedor Europeu atribui desde 2017 vários prémios às instituições europeus pelos seus serviços de boa administração. Este ano, foi a instituição com sede no Luxemburgo a arrecadar o troféu na categoria de Inovação e Transformação.

Até meados de junho deste ano, 164 audiências foram cumpridas oralmente através desta ferramenta - 75 perante o Tribunal de Justiça e 89 perante o Tribunal Geral.

Antes de o governo luxemburguês decretar o estado de emergência, a 16 de março de 2020, cerca de 2.500 pessoas circulavam pelos corredores do Tribunal Europeu de Justiça diariamente. As torres douradas de Kirchberg, onde a justiça europeia tem a sua sede e onde os dias se habituaram a ser de azáfama, parecem desde então mais calmas do que as águas do Moselle. Mas, na verdade, os trabalhos prosseguem.



Em abril do ano passado, o Contacto fez uma reportagem aqui para perceber o funcionamento das instituições europeias em tempo de pandemia. Koen Lenaerts, o presidente da instituição explicou nessa altura o quão importante era que "a justiça não se torne invisível - sobretudo numa pandemia".

“Muitos de nós sentem que é preciso a discussão de proximidade, falar diretamente e perceber os gestos e as reações dos outros para podermos julgar da forma mais acertada.”







