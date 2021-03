Oito em cada dez habitantes do Luxemburgo têm mais medo do aumento do preço das casas do que das consequências da crise provocada pela covid-19.

Editorial Luxemburgo 3 min.

Quando somos escravos do preço das casas

Madalena QUEIRÓS Oito em cada dez habitantes do Luxemburgo têm mais medo do aumento do preço das casas do que das consequências da crise provocada pela covid-19.

Quando oito em cada dez habitantes do Luxemburgo receiam mais o aumento do preço das casas que os efeitos da crise provocada pela covid-19, que está a devastar a economia, alguma coisa tem que mudar. Medidas urgentes precisam-se para resolver o problema dos preços astronómicos da habitação que levam muitos a transformar-se em verdadeiros escravos do preço das suas casas.

Oito em cada dez habitantes do Luxemburgo têm mais medo do aumento do preço das casas do que das consequências da crise provocada pela covid-19. As conclusões de uma sondagem do TNS Ilres Politmonitor para o Luxemburger Wort foram citadas num debate sobre alojamento que decorreu no Festival das Migrações no passado fim de semana. "Quem vive no Luxemburgo é escravo da habitação", denunciou António Valente, vice-presidente do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) que organizou este festival. Exemplos? "Mais de 45% do meu rendimento é para pagar a renda da casa", revelou Pascale Zaouro, outra das participantes neste debate.

A subida de preços é justificada, muitas vezes, pela escassez da oferta face à procura. Intervir para aumentar a oferta foi a resposta do ministro da Habitação, Henri Kox, que também participou no debate. O governante anunciou cerca de 300 milhões de euros para financiar a construção de quase 900 habitações, uma parte a preços acessíveis, em Wiltz. Só que o projeto só estará pronto em 2030. E até lá?

Alojamento a preços comportáveis para quem trabalha no Luxemburgo é justamente uma das bandeiras da luta pela igualdade entre mulheres e homens. A comemoração do 8 de Março levou mais de 1300 pessoas a protestar pelas ruas de Luxemburgo, na Marcha das Mulheres.

Como é que é possível que a pandemia já dure há mais de um ano?

Falta de estratégia política? Incapacidade dos líderes mundiais de perceber o que se estava a passar? Desrespeito pelas regras por parte das populações? A verdade é que nada parece parar esta pandemia que já dura há mais de um ano. Nesta edição fazemos o filme dos acontecimentos desde que surgiu o primeiro caso em Wuhan até aos mais de 50 milhões de contaminados em todo o mundo.

Preocupantes são as conclusões da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos do Luxemburgo que aponta o dedo ao Governo. Legislação apressada, restrições abusivas nos lares e aumento das desigualdades estão entre as listas das queixas denunciadas num relatório que acaba de ser divulgado e que noticiamos esta semana.

A pandemia está também a deixar um rasto de destruição na saúde mental de muitos, com 30% da população do Luxemburgo a admitir desgaste psicológico. Um ano de pandemia virou do avesso a vida dos mais novos e, não só, como pode ler-se nas histórias de Paula Santos Ferreira e Teresa Camarão que publicamos na edição impressa e no site.

E depois há ainda os efeitos a longo prazo que ainda estão por apurar. Para além da destruição de parte do tecido económico, há ainda os prejuízos que poderão afetar o rendimento escolar de 70% dos alunos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.