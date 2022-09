Alguns fabricantes estão a reduzir discretamente a quantidade ou mesmo a qualidade dos seus produtos.

Shrinkflation

Quando os fabricantes reduzem a quantidade de produtos... mas não os preços

Menos chocolates na caixa ou leite no gelado. Para não aumentar demasiado os preços nas prateleiras e correr o risco de afugentar os clientes preocupados com as suas carteiras, alguns fabricantes estão a reduzir discretamente a quantidade ou mesmo a qualidade dos seus produtos, de acordo com uma associação. Chama-se Shrinkflation, que consiste em mascarar os aumentos de preços através da redução do peso dos produtos, é o alvo do Foodwatch, que "faz campanhas para a transparência no sector alimentar".

No programa "Complément d'enquête" transmitido em France 2 na noite de quinta-feira, Foodwatch identificou seis marcas "que mudaram o tamanho dos seus produtos nos últimos anos". Por exemplo, as caixas de chocolate de leite de Lindt foram cortadas seis quadrados, passando de 30 para 24 e reduzindo o peso total em 20%. Embora o preço por quilo no Carrefour tenha aumentado 30% desde 2020, o aumento do preço por caixa foi limitado a 4%...

Salvetat, propriedade da Danone, reduziu o tamanho das suas garrafas de água de 1,25 litros para 1,15 litros em 2020. No final, o preço da garrafa aumentará apenas ligeiramente (+5%), enquanto que o preço por litro subiu 15% na Intermarché. E a Foodwatch assinala que as palavras "Format généreux comme les gens du Sud" desapareceram do rótulo. Para se justificar, Lindt France explica que "o preço por quilograma aumentou, reflectindo a volatilidade e o aumento dos custos das (suas) operações", de acordo com uma carta enviada à Foodwatch e a que a AFP teve acesso.

Os custos de produção dos fabricantes aumentaram nos últimos meses (energia, transporte, embalagem), tal como os das matérias-primas agrícolas, tais como o cacau. Quanto aos preços, algumas pessoas culpam os supermercados: "Só podemos aconselhar um preço de venda que o retalhista é livre de aplicar ou não", escreve o serviço ao consumidor da Danone France.

Métodos que não são ilegais

Neste período de inflação elevada, os clientes dos supermercados são muito sensíveis aos preços apresentados e pode ser perigoso aumentá-los demasiado, correndo o risco de o cliente se virar para a concorrência. A redução das quantidades ajuda a permanecer "competitiva", preservando simultaneamente as margens, comentou recentemente o analista financeiro John Plassard, do gestor de fundos Mirabaud. Segundo ele, cerca de 2% dos produtos alimentares vendidos nos supermercados poderiam ser afectados pelo "encolhimento", com os cereais e as barras de chocolate. "É uma prática perfeitamente legal, desde que o peso do produto seja claramente indicado na embalagem para não enganar o consumidor", explica Guillaume Forbin, um advogado especializado em direito do consumidor de Kramer Levin. A Foodwatch lamenta a "opacidade" do processo e apela a uma maior transparência na informação ao consumidor através de uma petição.

Shrinkflation não está confinada à França.

Muitos utilizadores da rede social TikTok nos Estados Unidos têm apontado para uma tendência para embalar menos artigos vazios na mesma embalagem. No seu estudo, John Plassard também aponta para outro fenómeno, "a inflação barata". Consiste na "substituição de certos produtos ou alimentos por substitutos mais baratos (alimentares ou não)". Ele dá o exemplo, nos Estados Unidos, de um gelado que se tornou uma "sobremesa congelada" porque "foram retirados tantos lacticínios (...) que já não pode ser legalmente chamado de gelado". Embora isto possa "colocar um problema de imagem" se "a lista de ingredientes na embalagem tiver sido alterada", também não há nada de ilegal aqui, diz Guillaume Forbin. Qualquer pessoa que não cumpra a lei do consumidor "muito rigorosa" é passível de "multas muito elevadas". Outro procedimento: o especialista em consumo Olivier Dauvers aponta no seu blogue o exemplo de uma lata de comida para bebé da gigante Nestlé, que foi aumentada em tamanho de 400 para 415 gramas. de 400 a 415 gramas. É vendido a um preço muito superior ao do modelo anterior (+23% do preço por quilo).

