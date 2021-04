O Duque de Edimburgo morreu esta sexta-feira, 9, aos 99 anos.

Quando o duque de Edimburgo visitou o Luxemburgo

Patrick JACQUEMOT O Duque de Edimburgo morreu esta sexta-feira, 9, aos 99 anos.

O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II morreu no Castelo de Windsor esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham, após o duque de Edimburgo ter tido alta depois de passar um mês no hospital com uma infeção respiratório e, em seguida, um problema cardíaco.

O marido da rainha só terá vindo ao Grão-Ducado em uma ocasião, durante uma visita oficial de 8 a 12 de novembro de 1976. Houve um jantar de gala no palácio para a ocasião. À data, o atual Grã-Duque Henri era o grão-duque herdeiro e participou da receção, juntamente com a Grã-Duquesa Charlotte, o Grão-Duque Jean e a princesa Marie-Astrid.

O príncipe e a rainha tiveram a oportunidade de viajar pelo país. Um dos marcos da visita de Estado foi a ida à fábrica da Arbed em Schifflange. Para a primeira e única visita da rainha da Inglaterra o casal real visitou Esch-sur-Alzette, Differdange, Echternach e Vianden. Ficaram no castelo de Colmar-Berg, visitaram as muralhas da capital, jantaram na companhia de membros do governo (então chefiados por Gaston Thorn) e conheceram britânicos e cidadãos da Commonwealth que trabalhavam em Luxemburgo.

Esta breve estada em terras de Luxemburgo está listada entre os 22.000 compromissos públicos oficiais que o Duque de Edimburgo realizou nos 73 anos de casamento com a rainha.





