No domingo assinalou-se o Dia Mundial das Vítimas das Estradas. Aqui contam-se histórias de quem batalhou para superar o trauma.

Luxemburgo 6 min.

Quando o dia a dia se transforma no maior desafio de uma vida

No domingo assinalou-se o Dia Mundial das Vítimas das Estradas. Aqui contam-se histórias de quem batalhou para superar o trauma.

Por mais que o tempo passe, as marcas perduram. E não se restringem ao plano físico, o mais óbvio para o exterior e no dia a dia de cada vítima de um acidente na estrada. As datas costumam ficar bem vincadas como aquele 22 de maio. “Tive o acidente em 1989. Eram 7h30 da manhã e ia para a escola, não foi muito longe de minha casa.



Raymond Schintgen, presidente da Associação de Vítimas da Estrada (AVR, na sigla francesa) ficou paraplégico num acidente em 1989. Foto: Gerry Huberty/Wort

Não ia depressa, nem tinha ingerido bebidas alcoólicas, mas capotei por causa das condições da estrada. Isso causou-me fraturas na coluna vertebral e fiquei paraplégico”. Raymond Schintgen, presidente da Associação de Vítimas da Estrada (AVR, na sigla francesa), criada em 1992 e revitalizada por um ex-líder que perdeu uma filha num acidente de viação, resume assim o que lhe aconteceu. Não há mágoas, nem acusações. “Aos 18 anos, tinha muito mais em que pensar do que num processo contra responsáveis políticos ou administrações locais”, responde, quando a questão é sobre a possibilidade de ter pedido contas pelo mau estado do piso.

As memórias podem ser mais ou menos nítidas, variando de situação para situação. Para Carine Nickels (na foto, em baixo), a vida mudou de forma drástica na noite de 26 de agosto de 2012. Demasiada velocidade no veículo onde seguia, despiste, choque contra uma árvore. Tinha 36 anos, o acidente causou-lhe fraturas nas vértebras C6 e C7, algo que a deixava tetraplégica e a remetia para uma cadeira de rodas.



Carine Nickels ficou tetraplégica na sequência de um despiste contra uma árvore. Foto: Chris Karaba/Wort

Esteve em coma. Precisou do apoio de uma máquina para respirar. Os médicos tiveram de operá-la quatro vezes num intervalo de seis semanas. A morfina não lhe permitiu perceber logo qual era o seu estado, conforme conta no site da AVR. Mas percebeu que vinha aí o maior desafio da sua vida e foi ao fundo de si mesma buscar forças para o enfrentar. O seu discurso é bem elucidativo da determinação que tem aplicado em cada dia que passou após o acidente. “Podia falar durante horas sobre as dificuldades e o sofrimento de ser uma vítima da estrada. Da dor dos tratamentos, das demoras dos seguros. Mas prefiro falar de satisfação nos progressos que consegui por mínimos que sejam. Falar neste sentimento estranho de triunfo que é ser uma sobrevivente da estrada”. É isto que a atual membro do conselho da AVR se considera. “Uma sobrevivente, uma lutadora, não uma vítima”, apesar do pesadelo vivido pela família e pelos amigos, admite.

Schintgen só deixou o hospital seis meses mais tarde, numa cadeira de rodas, seguindo-se o processo de readaptação. “Oito meses depois do acidente já pretendia voltar a conduzir”, conta. “Porque sabia que isso seria fundamental em termos de independência e autonomia no campo da mobilidade, não necessitando de pedir a alguém para me acompanhar todos os dias”. Voltou à escola de condução e iria ter um carro adaptado. “É tudo muito simples, sobretudo agora com os carros automáticos. O acelerador é no volante, o travão fica ao meu lado e pode ser acionado com uma das mãos”, pormenoriza.

Pelo caminho, logo em 1989, encontrou-se na Schueberfouer com dois fundadores do grupo Lux Rollers, criado em 1987, e tornou-se praticante de basquetebol – há dois anos, passou a ser o presidente do grupo. “Foi uma forma não só de praticar desporto, mas de conviver com pessoas que tinham problemas semelhantes aos meus e com quem podia partilhar histórias e experiências de vida”, diz. Entretanto, integrou o conselho comunal de Junglinster a partir de 2011 e entrou na Associação de Vítimas da Estrada em 2013, assumindo a presidência desde 2015.

Mortes na estrada: Campanhas de alerta intensificam-se Os números preocupantes de vítimas causadas por acidentes nas estradas têm levado a que sejam adotadas diversas iniciativas, não apenas no Luxemburgo, mas um pouco por todo o mundo, destinadas à sensibilização das populações.

Depois do marido, o acidente com o filho



Em certos casos, o peso do drama abate-se várias vezes sobre a mesma pessoa através da família. Isabelle Lauer-Rausch perdeu o marido em 2005 num desastre de moto. Seis anos mais tarde, quando o telefone tocou e ouviu a notícia de que o seu filho, Lauer John, sofrera um acidente, sentiu que o coração lhe caía aos pés. “Saltei para o carro e, dois quilómetros depois, estava a ver o meu filho na maca para ser transportado no helicóptero das urgências para o coma”, conta no site da AVR. O traumatismo craniano deixou marcas, mas não roubou a vida ao filho.



O carro de Cindy Humbert foi atingido por outro que seguia em sentido contrário na autoestrada em 2009, numa noite em que voltava do trabalho para casa. Escapou com vida e ferimentos graves. Nos quatro anos que se seguiram, Cindy passou por diversas intervenções cirúrgicas que não resolveram tudo: não consegue sentir os cheiros, nem os sabores. “Adorava perfumes e sinto muito a falta de poder cheirá-los”, reconhece no site da AVR. “A perda dos sabores também foi muito dura e sofri mesmo uma intoxicação alimentar por causa disso, uma vez que não me apercebi que o peixe não estava em boas condições”, conta. Agora, já não pensa nos cheiros, nem nos sabores – confia “nas texturas”.

Não se sente deficiente quando está vestida. Mas as dores constantes e os medicamentos que tem de tomar impedem-na de esquecer a sua condição. E a noção da perda é uma presença de todos os dias. “Deixei de ser capaz de fazer uma série de coisas, perdi o prazer de comer, tenho dificuldades de me lembrar das coisas. E não gosto da maneira discriminatória como algumas pessoas olham para mim – no mercado de trabalho, por exemplo, somos colocados de lado”, refere à AVR.

Não faltam histórias e exemplos de acidentes nas mais diversas situações. Variam os nomes e o tempo em que aconteceram. Philippe Faber, Rigobert Rink, Jérôme Schiltz, Angelo Maraglino. Para Sarah Clement, as consequências transformaram-na “numa outra pessoa”. O acidente de 3 de dezembro de 2012 causou-lhe perda de memória, hemorragias internas, um traumatismo cranioencefálico, problemas na fala porque teve de ser entubada. Passou pelo coma induzido. Quando regressou ao dia a dia, teve de submeter-se a meses de reabilitação. Conta no site da AVR que, das poucas recordações mantidas, uma envolve a paixão por cavalos. Algo que acabou por concretizar com o trabalho voluntário que desenvolve na associação “De Leeberwon”.



Despistes contra árvores fizeram 77 mortos em nove anos Despistes contra árvores fizeram 77 mortos em nove anos

Para quem sofre acidentes, compreender as limitações que isso irá implicar é um processo doloroso. “Nunca se aceita. Aprendemos a viver com isso. Eu demorei um ano. Pode parecer um lugar-comum, mas claro que existe uma vida antes e outra depois”, reconhece Raymond Schintgen. “Por vezes temos a impressão de que somos transparentes aos olhos de outras pessoas. E, no mercado de trabalho, a primeira ideia que nos passa pela cabeça é que ninguém irá precisar de nós”, resume.

Coragem, determinação, uma valorização da vida como talvez nunca antes fora feito, tal a naturalidade com que decorriam os dias: é assim que se enfrenta cada obstáculo criado de súbito. Por causa de um mero momento. Um choque, uma colisão, uma distração, uma imprudência. Própria ou de outrem. Por álcool a mais, excesso de velocidade, as condições meteorológicas, uma chamada no telemóvel que não deveria ter sido atendida. Como sintetiza Carine Nickels:”É por manter a cabeça bem erguida que, talvez um dia, aquela noite não passe de mera lembrança”.

Paulo Jorge Pereira e Álvaro Cruz