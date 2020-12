A polícia vai lançar uma campanha de sensibilização nas redes sociais para esclarecer a população sobre o funcionamento deste número nacional.

Quando ligar para o número de emergência 113?

Diana ALVES A polícia vai lançar uma campanha de sensibilização nas redes sociais para esclarecer a população sobre o funcionamento deste número nacional.

O número nacional de emergência 113 é um número gratuito que, em 2019, foi contactado cerca de 161.000 vezes. São mais de 400 chamadas por dia. Em situações de urgência, perigo ou ameaça. Nestes casos, o cidadão deve ligar imediatamente para o número de emergência.

Mas há outros cenários em que as autoridades recomendam que se marque o 113. Caso presencie um objeto, viatura ou pessoa suspeita, a população deve também reportar o caso às autoridades através daquele número. Ao ligar para a central, os cidadãos têm fornecer o nome e a data de nascimento, a descrição dos factos, a localização geográfica e, se possível, a descrição das pessoas implicadas.

As autoridades frisam, no entanto, que o 113 não é uma linha telefónica de informação. Para questões não urgentes, que não exigem a intervenção imediata da polícia, os cidadãos devem contactar uma esquadra. A apresentação de queixas, por exemplo, deve ser feita na esquadra. A polícia lembra que o uso abusivo do número de emergência pode implicar consequências penais.

A outra alternativa

À margem do lançamento da campanha de sensibilização, as autoridades aproveitam para informar que a aplicação móvel da polícia permite, por exemplo, pedir ajuda através do sistema de “chat”. Outra informação pertinente diz respeito à gravação das chamadas. Todos os telefonemas para o 113 são gravados e guardados durante seis meses. Após esse limite, são apagados. Os telefonemas para o 113 são tratados pelo centro de intervenção nacional, aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, e que cobre todo o território nacional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.