Quando começam as aulas?

O ano letivo de 2019/2020 começa a partir de 16 de setembro. No entanto, os alunos têm datas diferentes de regresso à escola.

O novo ano escolar está aí. Fique a saber quando começam as aulas do ensino fundamental e do secundário e quem tem direito a livros escolares gratuitos.

De acordo com o Ministério da Educação, o ano letivo de 2019/2020 começa a partir de 16 de setembro. No entanto, os alunos têm datas diferentes de regresso à escola. O ensino fundamental começa mesmo na segunda-feira, dia 16. A data é a mesma para os alunos do ensino secundário clássico e técnico que ainda têm de apresentar provas para passar de ano.

Para aqueles que vão iniciar o 7° ano, o começo será a 17 de setembro. Todos os outros alunos do ensino secundário clássico e técnico, entram nas salas de aula a 18 de setembro.

Os manuais escolares obrigatórios continuam a ser gratuitos para os estudantes do ensino secundário e formação profissional, através da aplicação app.mybooks.lu. Para encorajar uma utilização responsável dos livros escolares, os alunos que recorram aos manuais em segunda mão recebem um cheque-oferta, no valor de 50% do preço dos livros novos não encomendados. Há novidades a este respeito: o Ministério da Educação explica que o cheque-oferta só pode ser usado para comprar livros escolares que não são gratuitos ou outros nas livrarias parceiras do programa MyBooks. A validade prolonga-se até 30 de junho de 2020. Para mais informações consultar https://portal.education.lu/mybooks/Accueil



O mercado de livros e material escolar vai realizar-se no domingo de 15 de setembro entre as 11h e as 17h na Place d’Armes (cidade do Luxemburgo).