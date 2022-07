Ana trabalha nas limpezas e Pedro na construção civil, profissões que se tornam incompatíveis em agosto. As férias coletivas na construção impedem o casal de passar os dias de descanso juntos em Portugal. A lei devia ser abolida?

Quando as férias coletivas separam os casais

Paula SANTOS FERREIRA Ana trabalha nas limpezas e Pedro na construção civil, profissões que se tornam incompatíveis em agosto. As férias coletivas na construção impedem o casal de passar os dias de descanso juntos em Portugal. Como este casal há muitos e não só nas limpezas. A lei devia ser abolida?

Ainda hoje Pedro guarda na memória o aniversário da sua mulher em agosto passado. Ana acabada de chegar ao Luxemburgo e com trabalho novo, no setor das limpezas, não pode gozar as férias de verão com o marido, trabalhador na construção civil, obrigado um período fixo de descanso no verão. Em agosto, a família separou-se. Pedro e a filha, de 14 anos, foram passar duas semanas ao Porto, a terra natal. Ana ficou sozinha no Luxemburgo.

"Na noite do aniversário da minha mulher, eu e a minha filha juntámos a família para jantar em homenagem à Ana. Fizemos uma videochamada e cantámos-lhe os parabéns do Porto para o Luxemburgo. Teve de ser assim, com muita pena nossa", conta Pedro, 42 anos.

Ana e a filha tinham chegado ao Grão-Ducado um mês antes, para se juntarem a Pedro, imigrado há dois anos. No Porto, está ainda o filho mais velho do casal, de 18 anos. "A minha filha queria muito estar com o irmão, com a família e ver os amigos e fizemos-lhe a vontade, mas custou-nos deixar a minha mulher cá", diz este português, contente por este agosto poder passar férias em família, com Ana e os dois filhos.

"Estou ansioso pelas férias e, desta vez, vamos viajar os três, de carro, até ao Porto. Vamos lá ficar três semanas. Vai ser muito bom". Contudo, para o ano, o verão volta a separá-los. "Vai ser sempre assim. Um ano, tenho férias de verão sozinho porque a Ana está a trabalhar e as férias a dois só devem acontecer no fim do ano. No outro, juntamo-nos no verão. Porque ela não pode tirar férias em agosto todos os anos. Tem de ser assim, estamos resignados", confessa Pedro, a quem faz sentido a imposição laboral. "As férias coletivas existem há muitos anos e tudo para em agosto no Luxemburgo, além de que há outros casais que também não podem sempre passar férias juntos devido às suas profissões. É a vida".

Ana e Pedro não são caso único de férias separadas pelos dois setores onde trabalham. "A maioria está nesta situação, infelizmente", vinca Bento Pires, secretário sindical da LCGB e coordenador do setor das limpezas do sindicato. "No setor das limpezas não existem férias coletivas obrigatórias e a lei não obriga o patrão a aceitar que as senhoras tirem férias para as passarem com os seus maridos ou companheiros", explica.

Os pedidos das trabalhadoras são frequentes. "Por vezes, conseguimos resolver a situação, tendo um diálogo social com o patrão, mas nem sempre resulta", afirma Bento Pires. Quando a entidade patronal não aprova o pedido de férias, resta às trabalhadoras "aceitarem a situação, na esperança de que para o ano será possível" conciliar as férias. Ou então, "despedem-se da empresa para irem de férias com os maridos ou companheiros e quando regressam procuram novo emprego", adianta Bento Pires.

Casamento difícil

O setor da construção civil e o das limpezas são dos que mais portugueses empregam no Luxemburgo. Em março deste ano, do total de 51.500 trabalhadores da construção civil, 15.900 tinham nacionalidade portuguesa, ou seja, 31%, de acordo com os dados do Statec enviados ao Contacto. No setor das limpezas, no mesmo mês, do total das 12.500 pessoas empregadas, 6.700 possuíam nacionalidade portuguesa, ou seja, 54%.

As férias coletivas obrigatórias na construção civil foram adotadas há quase 50 anos, pois desde 1975 vigoram na convenção coletiva do setor e compreendem dois períodos, o de verão, durante três semanas, e o de inverno, por duas semanas. No verão, as férias iniciam-se sempre na última sexta-feira do mês de julho, pelo que este ano, começam dia 29, e terminam a 21 de agosto. No período de inverno, este ano, os trabalhadores entram de férias no dia 24 de dezembro e retomam o trabalho a 12 de janeiro. Durante estes períodos as empresas encerram a sua atividade, como está previsto na regulamentação.

Está ainda estabelecido que os trabalhadores possam ter mais uma semana de férias que podem juntar às três de verão, ou no inverno, desde que apresentem as respetivas horas feitas. Para tal, podem trabalhar mais uma hora por dia, durante 40 dias, ou trabalhar cinco sábados, para compensar a semana extra de descanso, explica Liliana Bento, secretária sindical da LCGB, responsável pelo setor da construção.

Por seu lado, em muitas empresas do setor da limpeza predominam critérios para a autorização de férias de verão: primeiro, a antiguidade do trabalhador, e segundo a existência de filhos menores. Estas duas condições têm prevalência sobre os demais funcionários, pelo que estes trabalhadores têm mais hipótese de ver aceites os seus pedidos de descanso em agosto.

Limpezas não são caso isolado

Não é só no setor das limpezas que as férias da construção civil separam os casais portugueses no verão. Manuela, de 36 anos, trabalha na área da educação e já foi avisada. Este ano ainda vai conseguir conjugar o descanso em agosto com o marido que trabalha na construção mas, para o ano, não sabe. "No meu trabalho, sou a única casada com um trabalhador da construção e os meus patrões já me disseram que não posso tirar sempre férias na altura das férias coletivas de verão. Vincaram que os meus colegas também têm direito a escolher estas semanas de férias, que não têm culpa que seja a única altura possível para mim, para as férias em família", conta esta portuguesa que tem dois filhos, um ainda menor.

"Sei que vai haver um verão que vamos ter de ficar separados, mas para nós isso não faz sentido, e já falámos que, quando tal acontecer, vamos ficar todos pelo Luxemburgo", suspira esta portuguesa. Já as férias fixas no período de inverno não afetam tanto esta família, pois está frio e "não dá para aproveitar tanto como no verão, em que há muito para fazer". Em agosto, o casal e os filhos adoram viajar para Portugal para estar com a família e amigos na terra natal de Manuela, a Amadora, e do marido, na zona do Douro. "Mesmo que haja um agosto que não vamos para Portugal, gostamos de aproveitar o tempo de férias juntos, estar todos, mesmo que seja no Luxemburgo".

Esta imigrante é categórica ao afirmar que as férias obrigatórias na construção civil "não fazem sentido nenhum existirem, não só pela minha área e o setor das limpezas, mas por todas as famílias que estão impedidas de beneficiar de férias juntas, e são muitas as famílias em todos os setores em que um dos conjugues ou companheiros tem uma profissão ligada à construção e o outro não". Uma "injustiça", no fundo, diz Manuela.

Férias mais caras

A mesma opinião tem Sofia, que trabalha na área do marketing e apesar de ter sempre conseguido conciliar as suas férias de verão com as do marido, trabalhador na construção civil, revolta-se com a imposição das férias coletivas. Discorda pela saúde do seu marido e pelas famílias que não conseguem estar juntas no principal período de descanso anual.

"O período de verão das férias coletivas na construção civil deveria terminar, ou pelo menos, ser mais abrangente, entre julho e setembro, haver mais tempo para que muitos casais conseguissem conciliar as férias, sobretudo entre as limpezas e a construção, que são uma combinação quase impossível em agosto", declara Sofia. "Nas limpezas, o privilégio sobre a antiguidade na empresa e para os trabalhadores com filhos faz com que muitos casais não consigam ter férias juntos, pois a escala de férias é só para três semanas. Claro que há quem consiga". Esta portuguesa admite a "sorte" que tem em poder ir com o marido e o filho, de quatro anos, a Portugal, em agosto.

Sofia, de 34 anos, lembra ainda que agosto é época alta, onde tudo é mais caro. Então, este ano, depois de terminados os constrangimentos da pandemia, os preços ainda estão mais altos. "Este agosto iremos de automóvel para Portugal. Ainda em janeiro, fizemos as contas às passagens de avião e ao aluguer de uma viatura. Mesmo partindo do aeroporto da Bélgica, onde as viagens costumam ser mais em conta, teríamos de pagar 1.200 euros pelas passagens e mais 1.100 euros de aluguer de carro para três semanas. Preços absurdos. Vamos no nosso automóvel, e aproveitamos para parar em Espanha durante as viagens de ida e regresso", contabiliza a portuguesa que já está ansiosa pelos dias na sua terra natal, em Leiria, e para ir a banhos nas praias portuguesas.

Há ainda um fator de peso que leva esta portuguesa a ser contra as férias obrigatórias na construção. Ao todo, os trabalhadores têm direito a 25 dias de férias, e mais dois dias durante o ano, à escolha.

"Entre as férias de inverno e as de verão, em agosto, quem trabalha na construção está-se sete meses a trabalhar, sem poder tirar uma semana de descanso, pelo meio. Acho desumano. É muito duro", defende Sofia embora considere que será "difícil" alterar as férias coletivas.

"O país está moldado para a construção encerrar em agosto. Muitas empresas de serviços que dependem da construção, fecham também durante essas semanas. Há todo um sistema em cadeia montado. Ter-se-ia de alterar muita coisa, mas permitiria que muitos casais beneficiassem de férias juntos, com os filhos, em família", contesta esta portuguesa.

Mudança sem consenso

De quando em quando, levanta-se a questão de terminar com as férias coletivas na construção ou aumentar o período em que se pode tirar férias de verão, mas até agora a discussão nunca foi avante.

"No ano passado, houve conversas sobre a hipótese de acabar com estas férias coletivas da construção, mas esse não é, por enquanto, o desejo do pessoal dos dois setores", das limpezas e da construção civil, disse Bento Pires.

Também em 2019 foi lançada uma petição pública para abolir as férias obrigatórias na construção, muito noticiada e que levantou de novo a polémica. O autor da petição, Robert Dennewald, pertencia ao patronato e foi presidente durante 10 anos da Fedil, federação que representa o setor da indústria luxemburguesa.



Robert Dennewald argumentou que a imposição das férias coletivas tinha sido instituída "pelo Governo para fazer um favor aos portugueses" em "tempo de crise", mas que já não faz sentido, e são os "próprios portugueses a pedir para poderem tirar férias quando assim o desejarem", declarou numa entrevista ao Luxemburger Wort. Para o peticionário o verão é a melhor época para a construção civil, "as condições climatéricas são ótimas" e a paragem do setor em agosto "atrasa a produção".

A petição obteve apenas 820 assinaturas, 18% das 4.500 necessárias para ir a debate no parlamento.

Salvaguarda de direitos

Os representantes sindicais do setor da construção civil, Jean-Luc De Matteis da OGBL, e Liliana Bento, LCGB, recordam-se da petição, e hoje, tal como há três anos, mantêm a mesma posição: são contra a abolição das férias coletivas obrigatórias no seu setor.

Liliana Bento, da LCGB, é contra a abolição das férias coletivas obrigatórias. Foto: Manuel Dias

"As férias coletivas são uma salvaguarda dos direitos dos trabalhadores", vincam ambos. Liliana Bento lembra que o período obrigatório de agosto foi estipulado em "função do calendário escolar para permitir que os trabalhadores do setor pudessem gozar férias em família, com os filhos".

"Os trabalhadores com filhos em idade escolar concordam com este período de férias. Contudo, só mais tarde, quando os filhos ficam crescidos, alguns passam então a questionar esta obrigatoriedade", diz esta sindicalista da LCGB. E acrescenta: "Os sindicatos lutaram muito por este direito dos trabalhadores no Luxemburgo, sem ele seria muito mais difícil garantir férias de verão em família. A nível social e familiar seria muito mais prejudicial para os trabalhadores do setor".



"Então os trabalhadores da construção não devem ter direito às férias de verão, como a maioria? Deveriam ficar sujeitos a ter férias no inverno, com os filhos na escola?", questiona, por seu turno, Jean-Luc De Matteis, da OGBL, em total desacordo com a petição lançada por Robert Dennewald.

"Os trabalhadores estão contentes com a paragem em agosto. Em 15 anos que levo neste setor não foram mais do que cinco ou seis a questionar-me sobre as férias coletivas. E quando expliquei acabaram por concordar. Não é perfeito, mas é a melhor forma de garantir as férias de verão", vinca este dirigente sindical.

"Se as empresas continuassem a trabalhar no verão, porque está bom tempo, seria muito difícil os trabalhadores conseguirem ter férias em família, durante agosto. Arriscar-se-iam a que os patrões não autorizassem férias no verão", garante Jean-Luc De Matteis. E acrescenta que as reivindicações para se extinguir o período fixo de férias vêm "na maior parte dos casos de pessoas que não trabalham na construção civil e de luxemburgueses". Não dos portugueses, a comunidade mais representada na construção civil.

"Em 15 anos que levo neste setor não foram mais do que cinco ou seis a questionar-me sobre as férias coletivas", afirma Jean-Luc De Matteis, da OGBL. Foto: Guy Wolf/Luxemburger Wort

A prova de que os "trabalhadores estão satisfeitos é dada pelas poucas assinaturas" na referida petição, defende este responsável pelo setor da construção da OGBL.

Como as férias coletivas da construção civil vigoram na convenção coletiva setorial para serem abolidas teriam de ter o consenso dos parceiros sociais. Para haver alteração deste artigo ou doutro da convenção coletiva da construção civil ter-se-iam de sentar à mesa o Governo, os sindicatos e o patronato e chegar a um acordo, lembra Liliana Bento.

Há quem trabalhe nas férias coletivas

De acordo com a convenção coletiva do trabalho da construção, todas as empresas deste setor abrangidas pela convenção têm de respeitar a data das férias coletivas. Contudo, há exceções.

Empresas do setor com trabalhos de edificação de obras públicas, como escolas ou hospitais e empresas com empreitadas classificadas como urgentes, por exemplo, os piquetes de prevenção de saneamento podem continuar a trabalhar durante as férias coletivas de trabalho, mediante autorização do Inspeção do Trabalho e Minas (ITM), explica Liliana Bento.

Este agosto do total de 51.500 trabalhadores da construção civil, 1.200 vão continuar a exercer a sua atividade, não podendo beneficiar do total do período fixo de descanso, ou ter de trabalhar alguns dias nas férias coletivas de agosto. O número foi revelado à Rádio Latina pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Para continuarem a atividade nestas três semanas, as empresas têm de ter uma autorização do ITM a quem enviam os pedidos de derrogação das férias coletivas de verão. Este ano, foram validados 132 pedidos de 87 empresas, que em agosto não irão assim encerrar durante a pausa próxima do setor.

