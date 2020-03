O Festival das Migrações tem comidas de todo o mundo, stands de vários países e atividades culturais para todos os gostos. Mas durante estes três dias dão-se também muitas das discussões políticas que decidem o papel dos imigrantes no Luxemburgo.

Quando a festa tropeça na política e no difícil lugar da cidadania dos imigrantes

José Esteves é conselheiro numa comissão de integração de uma comuna luxemburguesa. Dirigiu-se ao stand do Contacto no Festival das Migrações por causa de uma questão que o inquietava: não tinha gostado de uma palavra num dos perfis da edição do jornal para o festival. Em causa estava a história de vida do português Américo Bronze, que chegou a Dudelange em 23 de junho de 1968, e que contava como a imagem dos portugueses melhorou no país ao longo do tempo.

Contava Américo que muitos imigrantes quando chegavam ao Luxemburgo não sabiam falar sequer francês e eram constantemente insultados. Evitavam até ir à rua.

José Esteves acha uma das palavras insultuosas, reveladas no artigo, demasiado “fortes” e que o jornalista devia ter tido a atenção de suavizar esse insulto concreto no texto, para não desvirtuar o árduo caminho feito pelos imigrantes. Justifica, contando a sua história de vida e a importância do trabalho de muitos na comissões de integração, ligadas às comunas, para conseguirem promover uma melhor vida em comum entre luxemburgueses e imigrantes.

Um dia depois da conversa, envia para o Contacto, um email em que defende o seu ponto de vista: “O nacionalismo caminha a passos largos e rápidos na Europa, temos o exemplo da França, Bélgica, Áustria e Polónia, onde os discursos são vazios sem soluções estruturais, mas credíveis porque estão centrados no superficial e vão ao encontro do que as pessoas querem ouvir no imediato devido à sua situação de fragilidade social”, concluíndo no fim do texto, “como responsável de uma comissão de integração, vejo a necessidade de lançar um alerta para que todos os portugueses, e não só, aprendam a falar a língua luxemburguesa e se inscrevam nas listas eleitorais, para poderem votar nas eleições. Assim os responsáveis políticos eleitos, com a ajuda da classe pobre, possam impedir que esses partidos radicais se estabeleçam no Luxemburgo”.

Logo na abertura da 37 edição do Festival das Migrações , realizou-se um debate promovido pelo CLAE com o título: “A escravatura moderna em 2020”. Na mesa, entre outros, estavam os jornalistas Henrique de Burgo e Dan Wiroth e o vice-presidente do CLAE, António Valente, que relataram inúmeros casos de trabalhadores migrantes que são explorados no Luxemburgo: trabalhando mais de 70 horas semanais, ganhando ordenados ilegais de poucas centenas de euros e sendo obrigados a viver em camaratas sobrelotadas em condições indignas. António Valente relatou a saga de dois trabalhadores que denunciaram uma dessas situações sem nenhum sucesso. A inspeção do trabalho nada fez em relação às violações das condições desses trabalhadores, tendo apenas avisado a entidade partronal da queixa. O que provocou o despedimento dos queixosos. Tendo sido contactados os sindicatos e o ministerio do Trabalho, estes também nada fizeram.

Os outros intervenientes, entre os quais ministro do Trabalho, Dan Kersh, contestaram a designação de “escravatura” para designar estas violações do direito laboral no Grão-Ducado. O governante garantiu que o Estado vai ser duro na condenação das empresas prevaricadoras, afirmando que vai multar em mais de 20 mil euros a empresa de Vianden que explorava em condições indignas os seus trabalhadores. O titular da pasta do Trabalho garantiu que a Inspeção do Trabalho e das Minas do Luxemburgo, que conta com apenas 29 inspetores, seria reforçada de modo a que consiga cumprir as suas atribuições de impedir a sobreexploração dos trabalhadores e combater o dumping social que prejudica as empresas luxemburguesas concorrentes que cumprem as normas sociais do país.

Têm os estrangeiros direito a representantes?

No segundo dia do festival, realizou-se o debate sobre a reforma do Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE), em que também os nomes das coisas foram protagonistas. A ministra da Integração, Corinne Cahen, sugeriu uma reforma do organismo, que aconselha o governo em matéria de política para estrangeiros. A ministra quer que ele seja substituído por um “Conselho Superior da Integração”, com uma composição em que poderiam, seguindo o exemplo das comissões de integração das comunas, incluir luxemburgueses.

A mesma preocupação, de não criar uma espécie de segundo parlamento para estrangeiros, manifestou o vice-presidente do Parlamento luxemburguês, o socialista Mars Di Bartolomeo. Para os dois responsáveis políticos luxemburgueses é necessário reformar o CNE, garantir que ele seja um organismo para promover “o viver melhor” e até dar-lhe os meios financeiros necessários para funcionar – atualmente o conselho dos estrangeiros não tem sede nem estrutura de de apoio – , “mas é preciso garantir que usam de uma forma eficiente essa verba”, exigiu Bartolomeo.

No debate que se seguiu com os assistentes, em que participaram, entre outros, Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI e Mário Lobo do CNE – em que estes sublinharam a importância de haver um organismo representativo dos estrangeiros para aconselhar o governo – ficou muito claro que tanto a ministra como o vice-presidente do Parlamento não veem com bons olhos a constituição de qualquer coisa que apareça como a voz dos estrangeiros no Grão-Ducado. Parece haver um receio da classe política luxemburguesa que os estrangeiros, privados de participação nas eleições legislativas, se cristalizem como entidade política numa estrutura com legitimidade para os representar.

