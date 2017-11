Chama-se PIBem-estar e mede a qualidade de vida no Luxemburgo. Segundo o Statec, o sentimento de bem-estar acompanha a subida do Produto Interno Bruto (PIB), mas em ritmo mais lento. Trocado em miúdos, é mais difícil recuperar a qualidade de vida perdida durante a crise do que restabelecer o crescimento económico.

A economia pode ter recuperado, mas o índice de qualidade de vida é mais lento a subir. Globalmente, a evolução do Índice do Bem-Estar é semelhante à do Produto Interno Bruto (PIB), registando uma descida entre 2010 e 2012, nos anos da crise financeira, e aumentando a partir daí. Apesar disso, a subida do PIBem-estar (“PIBien-être”, no original) é “muito mais lenta que a do PIB”, aponta o Statec. “O bem-estar leva mais tempo a restabelecer-se que o crescimento económico”, conclui o gabinete de estatística luxemburguês.

O estudo, divulgado esta terça-feira, analisa a qualidade de vida à luz de vários indicadores. Como na canção de Sérgio Godinho, são analisados ”a paz, o pão, habitação, saúde, educação”. Mas também o ambiente e o rendimento.

As notas positivas dos residentes no Grão-Ducado vão para o ambiente, que regista uma subida de 13%, e o rendimento e a riqueza, com um aumento de 10%. Em menor grau, a educação também melhora (1,5%), bem como as relações sociais (1,5%).

Apesar da subida na educação, a avaliação não é linear. O Statec sublinha que o ligeiro aumento resulta de duas tendências contraditários. É que, se por um lado houve um acréscimo de diplomados do ensino superior – em particular entre as mulheres –, por outro lado o abandono escolar subiu 8 % entre 2009 e 2015.

Noutras áreas, o Statec afirma mesmo que o Luxemburgo “pode fazer melhor”, assinalando um retrocesso em relação ao período entre 2009 e 2015. É o caso da saúde, que conheceu um recuo de 10%, e do sentimento de segurança, que também caiu 10%.

No capítulo da saúde, a percentagem de adultos que considera estar de boa ou muito boa saúde caiu de 74% em 2009 para 70,5% em 2015. Durante esse mesmo período, a proporção de adultos limitados nas atividades quotidianas por causa de problemas de saúde subiu de 20% a 25,7%. A percentagem de pessoas com problemas de saúde mental regista uma subida ainda mais acentuada, passando de 20% em 2009 a 43% em 2015.

Os indicadores da qualidade da vida no Luxemburgo estão em linha com a média europeia, pelo menos no que diz respeito à desigualdade dos rendimentos, à qualidade do ambiente, ao emprego e ao equilíbrio entre o trabalho e a vida social. Mas enquanto o Statec mostra o cartão verde no caso do rendimento e património das famílias, o mesmo não acontece com a diferença salarial entre homens e mulheres e quanto ao risco de pobreza. Estes indicadores merecem um cartão amarelo em relação ao resto da Europa.

Na educação, os cartões vermelhos são dominantes, tanto em termos do abandono escolar como nas competências de leitura dos alunos de 15 anos. As competências cívicas dos alunos também merecem reprimenda. No vermelho estão também o excesso de horas de trabalho.



