É no centro e no sul do país que a maioria dos residentes optou por se estabelecer. Mais de dez mil pessoas (10.667) mudaram-se para o Luxemburgo em 2021.

Quais são as cidades com mais população no Grão-Ducado?

Redação

O Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos (STATEC) acaba de divulgar um ranking das 14 cidades com mais população no Luxemburgo em 2022. É no centro e no sul do país que a maioria dos residentes optou por se estabelecer.

Segundo o STATEC, 645.397 pessoas viviam no Grão-Ducado em 1 de janeiro de 2022, uma pequena maioria deles luxemburgueses (52,9%). E a população está a auemntar. Após uma desaceleração devido à crise gerada pela pandemia, mais de dez mil pessoas (10.667) mudaram-se para o Luxemburgo em 2021.



De acordo com os últimos dados partilhados pelo STATEC, os municípios mais populosos do Luxemburgo estão (quase) todos localizados na metade sul do país.

A capital ocupa o lugar cimeiro com 128.494 habitantes, e a seguir estão oito municípios do cantão de Esch-sur-Alzette. Estes incluem a própria Esch-sur-Alzette com 36.177 habitantes. Mas também Differdange (28.641), Dudelange (21.583), Pétange (20.408) e Sanem (17.949).

Mersch no grupo dos 14 municípios mais populosos

A seguir, em termos de densidade populacional, vem Bettembourg (11.405), Schifflange (11.141) e Kayl (9.721 habitantes).

No cantão de Capellen, o município de Kaërjeng, com 10.775 habitantes, também está entre os 14 maiores municípios do país. Juntos, esses nove municípios alojam mais de 167.000 pessoas, ou seja, um quarto da população total do Grão-Ducado, avança a RTL.

Os restantes municípios mais populosos estão localizados na periferia da capital. É o caso de Hesperange (15.883 habitantes), Mamer (10.473) e Strassen (10.320).

Mais ao norte, Mersch (10.167 habitantes) também pertence a esse grupo dos 14 municípios mais populosos.





