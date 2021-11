Na União Europeia 66,67% da população está completamente imunizada e 3,36% recebeu apenas uma dose da vacina.

Quais os países da Europa com maior taxa de vacinação? Portugal está no topo

A Áustria tornou-se o primeiro país europeu a tornar a vacinação para a covid-19 obrigatória para toda a população e as medidas restritivas para pessoas não vacinadas têm vindo a ser reforçadas em toda a Europa. Mas quais são, afinal, os países com maior adesão à vacinação para a covid-19 no continente europeu?



Segundo os dados disponíveis na plataforma "Our World in Data", da Universidade de Oxford, 53,3% da população mundial já recebeu pelo menos uma dose de uma vacina para a covid-19. Na Europa, 57,10% da população está completamente vacinada contra a covid-19 e 4,61% só recebeu a primeira dose.

No total 7,71 mil milhões de doses foram administradas globalmente, sendo que cerca de 26,54 milhões de vacinas são administradas todos os dias. Apenas 5% da população dos países de baixos rendimentos recebeu pelo menos uma dose da inoculação.



As maiores taxas de vacinação

Portugal ocupa o primeiro lugar no ranking dos países da Europa com mais população vacinada. Segundo os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto dos Açores e pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, 87,78% dos portugueses já estão completamente vacinados contra a covid-19 e 1,26% tem o plano de vacinação incompleto.

Segundo o jornal Público, excluindo a dose de reforço, Portugal é o 17.º país com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes do mundo e o 5º com a maior percentagem de população vacinada com pelo menos uma dose (89,04%).

Portugal é o sétimo país da UE com menos novos casos e mortes diários Desde a semana passada, a situação epidemiológica piorou ligeiramente e o país apresenta agora uma média diária de 208 casos.

De acordo com os últimos números disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde, cerca de 7,4% da população portuguesa já recebeu uma dose de reforço. Portugal está 19,03 pontos percentuais acima da taxa de vacinação da União Europeia no que diz respeito a percentagem de população com pelo menos uma dose administrada.

Segundo os dados fornecidos na plataforma "Our World in Data", da Universidade de Oxford, no mês de novembro, a ilha de Malta é o país com a segunda taxa mais alta de vacinação da Europa e da União Europeia com 83,59% da população totalmente vacinada e 0,61% com o programa de vacinação incompleto. Segue-se a Islândia com 81,56% da população completamente imunizada.

Espanha tem 80,26% da população totalmente vacinada. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), entre os menores de 18 anos, 30,1% crianças receberam pelo menos uma dose de inoculação. Na Dinamarca, 78,14% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 76,38% têm o plano de vacinação completo.

O governo italiano foi um dos primeiros a introduzir a vacinação obrigatória a determinados grupos. Desde 25 de maio, os funcionários dos serviços de saúde têm de ser vacinados ou enfrentar a suspensão laboral. De acordo com a associação médica italiana FNOMCeO, mais de 2.000 médicos tinham sido suspensos até ao final de outubro, mas cerca de 500 deles foram reintegrados após serem vácinados. Itália regista, em novembro, 72,98% da população totalmente vacinada, sendo que 77,83% já recebeu pelo menos uma dose da imunização.

Taxa de população vacinada contra a covid-19 na Europa, dados atualizados a 21 de novembro de 2021 Our World in Data

Na Noruega apenas 69,26% da população tem a vacinação completa e 8,04% tomou apenas uma dose. No total, 77,30% da população tem pelo menos uma dose. Em oitavo lugar da tabela, segue-se a Irlanda, com 75,85% da população totalmente vacinada e a Holanda, em nono, com 76,70%. A França tem 68,95% da população totalmente vacinada e 7,48% está a meio do plano de vacinação. Segue-se a Bélgica (74,44% totalmente vacinada), o Reino Unido (74,42%), a Suécia (68,82) e a Alemanha (68,82%).



Segundo os dados publicados esta segunda-feira, no Luxemburgo 425.158 pessoas estão totalmente vacinadas, aproximadamente 67,2% da população.

Os menos vacinados da Europa



A 4 de novembro de 2021, a Bósnia e Herzegovina era o país com menor taxa de vacinação da Europa, segundo os dados da "Our World in Data", com apenas 22,08% da população totalmente vacinada e 3,45% com o plano de imunização por completar. Antecede-lhe a Ucrânia (22,67% com vacinação completa), a Albânia (36,89%) e Montenegro (40,02%).



