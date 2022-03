Do que falaram foi sobre a situação no terreno e as conversações em curso - a quarta ronda de negociações foi ontem suspensa para uma "pausa técnica" e continua esta terça-feira.

Guerra na Ucrânia

Putin "aprecia a vontade de dialogar" com Xavier Bettel

Do que falaram foi sobre a situação no terreno e as conversações em curso - a quarta ronda de negociações foi ontem suspensa para uma "pausa técnica" e continua esta terça-feira.

Foi ontem que Xavier Bettel e Vladimir Putin falaram ao telefone pela manhã . Num comunicado enviado às redações, o primeiro-ministro luxemburguês disse ao presidente da Rússia que lamenta a deterioração catastrófica da situação humanitária e as consequências desastrosas dos confrontos militares sobre as populações civis.

"Devemos pôr fim a esta tragédia humana, parar imediatamente este ataque em curso contra a Ucrânia e estabelecer um cessar-fogo", disse Bettel a Putin.

O chefe do Executivo pediu ainda à Rússia para respeitar os corredores humanitários para que os civis inocentes possam escapar dos confrontos militares, "principalmente em Mariupol".

O telefonema dessa manhã segue-se à agressão da Rússia contra a Ucrânia, lembra o Ministério de Estado. A continuação do diálogo com o líder do Kremlin foi decidida pelos Estados-Membros da UE durante o Conselho Europeu da semana passada e, como recorda o L'essentiel, Bettel já tinha sido um interlocutor legítimo, durante o Brexit, e terá estabelecido um relação "franca" com Vladimir Putin, desde a sua primeira reunião em 2015.

Zelensky diz a Bettel que quer iniciar negociação com Putin "de presidente para presidente" O presidente ucraniano pediu para falar com o primeiro-ministro luxemburguês depois de esta manhã o chefe de Estado do Grão-Ducado ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem solicitou um cessar-fogo e a resolução do conflito pela via das negociações.

Num post partilhado na rede social Instagram, na segunda-feira, o primeiro-ministro luxemburguês, escreveu: "Na sequência da minha chamada com o Presidente Putin, falei também com o Presidente Zelensky. O cessar-fogo imediato e o respeito pelos corredores humanitários são cruciais para acabar com o sofrimento humano. Encorajo os esforços de ambas as partes para prosseguir as negociações e manter abertos os canais de diálogo e diplomacia".

Já antes tinha escrito um post acerca da conversa telefónica mantida com o Presidente russo. "Esta manhã [ontem], falei com Vladimir Putin", disse Bettel, acrescentando que condenou a agressão da Rússia em termos mais fortes - especialmente os ataques a civis.

Apesar da aparente boa relação entre Bettel e Putin, a conversa de ontem terá sido mais dura, segundo o L'essentiel, apesar de Vladimir Putin "não ter rejeitado o diálogo". A embaixada russa no Luxemburgo disse que o Presidente russo "aprecia a vontade de dialogar" com Xavier Bettel.

Do que falaram, avança o mesmo jornal, foi sobre a situação no terreno e as conversações em curso - a quarta ronda de negociações foi ontem suspensa para uma "pausa técnica" e continuam esta terça-feira.

Negociações entre ucranianos e russos retomam esta terça-feira depois de "pausa técnica" A Ucrânia e Rússia tinham realizado, esta segunda-feira, por videoconferência, mais uma ronda de negociações.

"Apesar das relações complicadas, é importante manter, se possível, as discussões entre Chefes de Estado e de Governo", respondeu a missão diplomática no Luxemburgo, na sequência da breve comunicação do Kremlin às agências noticiosas russas.





