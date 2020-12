Apesar das restrições do Governo para este tipo de comércio, nos últimos dias a população tem recebido na sua caixa de correio brochuras que fazem publicidade a descontos nos eletrodomésticos, joias ou artigos de desporto.

Publicidade a bens não essenciais gera confusão junto dos consumidores

Susy MARTINS Apesar das restrições do Governo para este tipo de comércio, nos últimos dias a população tem recebido na sua caixa de correio brochuras que fazem publicidade a descontos nos eletrodomésticos, joias ou artigos de desporto.

Desde 26 de dezembro que os comércios de bens não essenciais estão fechados, sendo que os supermercados também receberam a ordem de retirar das suas prateleiras esse tipo de produtos. Esta foi uma das medidas decretadas pelo Governo para travar a propagação do novo coronavírus e que vigora até 10 de janeiro de 2021.

No entanto, nos últimos dias a população tem recebido na sua caixa de correio brochuras que fazem publicidade a descontos nos eletrodomésticos, joias ou ainda artigos de desporto. Uma situação que o deputado socialista Mars di Bartolomeo qualifica de “estranha”, uma vez que a nenhum momento se faz referência à nova lei e que poderá estar a criar confusão junto da população. Daí ter lançado uma questão urgente ao ministro das Classes Médias, Lex Delles, para apurar como era possível essas publicidades terem ido parar às caixas de correio depois da entrada em vigor da nova lei ‘anti-covid’.

Na resposta, Lex Delles garante que contactou pessoalmente as grandes superfícies comerciais que lhe disseram que as brochuras eram impressas com alguma antecedência e que já não foi possível interromper o processo da campanha publicitária.

Os responsáveis das grandes superfícies comerciais também garantiram ao ministro das Classes Médias que tudo foi feito para difundir o menos possível de informação que pudesse induzir o consumidor em erro. Para além disto os sites digitais dos supermercados foram atualizados com as informações certas, em concordância com as novas medidas de segurança.



