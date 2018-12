A comissão política da secção do PSD no Luxemburgo defende o recenseamento eleitoral dos estrangeiros para votar nas comunais.

PSD-Luxemburgo defende recenseamento automático de estrangeiros para votar nas comunais

"O PSD-Luxemburgo defende que a integração na sociedade também passa pela atribuição de responsabilidades políticas, verificando-se atualmente uma alienação por parte dos imigrantes na vida política do grão-ducado. O partido sugere que seja implantado o recenseamento automático nas eleições comunais, para residentes com cinco anos consecutivos [de residência] no país", refere o partido num comunicado divulgado esta segunda-feira.



A "sugestão", que não é nova, tem sido defendida, por exemplo, pela Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) e pelo partido déi Gréng (os Verdes). O PSD-Luxemburgo propõe com esta medida "uma nova cultura política que promova a importância a médio e longo prazo" dos imigrantes no Grão-Ducado.

Além do recenseamento automático, o partido social-democrata defende uma maior ligação com as "diferentes forças políticas do Luxemburgo", como forma de promover da integração política dos imigrantes.



A comissão política do PSD-Luxemburgo, que esteve reunida no sábado para preparar o plano de atividades para 2019, felicitou ainda a nomeação do lusodescendente Félix Braz, como vice-primeiro-ministro.