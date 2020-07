O PSD questionou esta quarta-feira o Governo português sobre "a situação crítica da rede consular", acusando-o de prejudicar o atendimento na Alemanha com o destacamento de dois funcionários de Estugarda para o Luxemburgo.

PSD critica solução do Governo para reforçar atendimento consular no Luxemburgo

Henrique DE BURGO O PSD questionou esta quarta-feira o Governo português sobre "a situação crítica da rede consular", acusando-o de prejudicar o atendimento na Alemanha com o destacamento de dois funcionários de Estugarda para o Luxemburgo.

(Henrique de Burgo, jornalista do Contacto e Rádio Latina. Com Agência Lusa)

O PSD questionou esta quarta-feira o Governo português sobre "a situação crítica da rede consular", acusando-o de prejudicar o atendimento na Alemanha com o destacamento de dois funcionários de Estugarda para o Luxemburgo.

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o deputado do PSD eleito pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves, e outros deputados denunciam uma "situação de rutura" da rede consular e pretende saber "que medidas concretas tem o Governo previstas para resolver essa situação".

Fonte do gabinete de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu recentemente à Rádio Latina que o consulado de Portugal no Luxemburgo passaria a contar com mais três funcionários, um proveniente de Lisboa e dois de outro posto consular (Estugarda) para reforçar o alargamento temporário de atendimento ao público.

Os três funcionários estão a ajudar a recuperar o atraso causado pelos cerca de oito mil cancelamentos de atendimento devido à crise sanitária com mais 115 horas de trabalho entre 13 de julho e 5 de agosto.

O deputado do PSD critica esta solução e refere que este reforço no Luxemburgo está a ter consequências em Estugarda, "a área consular na Alemanha onde reside o maior número de portugueses" e também com "problemas crónicos no atendimento".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.