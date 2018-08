Secção dos socialistas considera "inexplicável" o encerramento, lamenta a perda de 23 postos de trabalho e vai questionar a CGD através dos seus "canais de intervenção partidários e parlamentares".

PS no Luxemburgo repudia fecho dos balcões da Caixa

A secção do Partido Socialista no Luxemburgo juntou-se às vozes críticas sobre o fecho dos balcões da CGD no Grão-Ducado e repudia "o processo de encerramento das operações da Caixa Geral de Depósitos (CGD)" no país. "É não só inexplicável que se encerrem as operações dos dois balcões da CGD presentes no país, localizados em Esch-sur-Alzette e na cidade do Luxemburgo, como é igualmente de lamentar que, com tal medida, 23 funcionários percam o seu posto de trabalho", acrescenta-se no comunicado enviado às redações.



A secção dos socialistas indica que "vai interpelar a CGD", através dos seus canais de intervenção partidários e parlamentares, "sobre esta decisão tão hostil em relação" à comunidade portuguesa "como duvidosa para o interesse do banco" e de Portugal. "É importante questionar o que leva a CGD a abandonar precisamente a comunidade portuguesa emigrante do Luxemburgo, quando esta oferece um potencial de crescimento e expansão maior que qualquer outro local na Europa e no Mundo", refere-se.



Conforme o Contacto deu conta através de reportagem no local, os clientes da CGD no Luxemburgo foram apanhados de surpresa numa altura de férias e formaram filas no balcão da capital para saber mais sobre o assunto. Porém, os funcionários também não tinham dados suficientes para esclarecer quem colocava dúvidas.



"A nossa secção está preocupada com a estratégia da direção da CGD no que concerne ao redimensionamento da atividade internacional do banco público português", lê-se. "A importância da representação da CGD no Luxemburgo nos últimos 21 anos, para uma comunidade que se cifra atualmente em cerca de 100 mil pessoas, parece assim perder a sua significância e relevância como ponte de ligação com o nosso país, canal privilegiado das importantes remessas de dinheiro, que os nossos governantes tanto incentivam e aplaudem, dando como exemplo do esforço da comunidade emigrante para a recuperação financeira de Portugal", aponta o comunicado.



Durante a apresentação de contas da Caixa, o presidente da CGD, Paulo Macedo, afirmou que o fecho dos balcões no Luxemburgo "estava previsto" e iria registar-se "até ao final deste ano".



Por outro lado, "a forma como foi tornada pública esta notícia, através do comunicado conjunto do sindicato bancário do Luxemburgo (Aleba) e das centrais sindicais OGBL e LCGB no Luxemburgo, vem desde logo demonstrar a total opacidade do processo dirigido pela CGD, à margem do conhecimento dos seus clientes, como das restantes instituições presentes no país, dando este encerramento como facto consumado e a ser realizado até ao final do ano", considera o documento da secção socialista no Grã-Ducado.



Depois de, numa fase inicial, não comentar a decisão, a Caixa emitiu um comunicado onde se lia que os balcões a encerrar eram os de "menor expressão".