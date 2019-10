Ainda não estão apuradas todas as mesas da emigração, mas PS e PSD devem repartir os eleitos. No Luxemburgo cerca de 25,24% dos votantes depositou um voto nulo.

PS ganhou as legislativas no Luxemburgo

Ainda não estão apuradas todas as mesas da emigração, mas PS e PSD devem repartir os eleitos. No Luxemburgo cerca de 25,24% dos votantes depositou um voto nulo.

Com 2.062 votos, 26,75% dos votantes, os socialistas foram o partido mais votados dos 7.707 imigrantes do Grão-Ducado que votaram nas eleições legislativas de 2015.

O segundo partido mais votado foi o PSD, com 19,48% dos sufrágios, 1501 votos. Seguido do PAN em terceiro lugar. O partido dos animais conseguiu 415 votos dos imigrantes portugueses residentes no Luxemburgo, mais nove votos que o Bloco de Esquerda que ocupa a quarta posição, com 406 votos.

O partido de Assunção Cristas, CDS/PP, fica com 3,98% dos sufrágios, seguidos dos 2,35% da CDU. Estes têm 181 votos, logo seguidos de outro partido que tem como símbolo a foice e o martelo, PCTP/MRPP que fica com 1,06%, 82 votos, ainda assim uma percentagem bastante acima do seu total nacional.

Significativos também são os números de votos nulos: 25,24% dos votantes portugueses do Grão-Ducado votaram nulo (1945 votantes), e 3,68%, 284 votos, colocaram o boletim em branco.

A afluência às urnas foi de 16,39% dos 47.026 eleitores inscritos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.